Thời sự Nghệ An có 1 cá nhân được vinh danh 'Nhà khoa học của nhà nông' Thạc sĩ Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An với những công trình nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp được vinh danh "Nhà khoa học của nông dân".

Sáng 3/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ 5 và trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ X năm 2024.

Hoạt động tôn vinh nhằm khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nông dân, các nhà khoa học; tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm, sáng tạo, cải tiến, ứng dụng những mô hình khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ 5 và trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ X năm 2024. Ảnh: PV

Nhiều công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ của các nhà khoa học, nhà nông đã được ứng dụng rộng rãi mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Nhiều nông dân đã sáng tạo những cải tiến quy trình sản xuất, các công cụ, thiết bị hữu dụng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Qua 2 cấp Hội đồng (Hội đồng xét chọn cấp tỉnh, bộ, ngành và Hội đồng Thẩm định Trung ương), năm nay, 56 "Nhà khoa học của nhà nông" đã được lựa chọn để tôn vinh.

Thạc sĩ Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An được vinh danh là "Nhà khoa học của nhà nông". Ảnh: CTV

Nghệ An có một cá nhân được tôn vinh là Thạc sĩ Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An với những công trình nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm giống cây trồng mới, có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái để triển khai mở rộng sản xuất trên địa bàn tỉnh; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả được giải Ba với công trình “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất Bột ngũ cốc”. Ảnh: PV

Trong năm 2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ 10. Kết quả Cuộc thi, đã chấm được 24 giải pháp đạt giải thuộc ba lĩnh vực Trồng trọt - Sinh học - Môi trường; Chăn nuôi - thủy sản; Cơ khí- chế biến.

Trong đó, mỗi lĩnh vực 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và một số giải khuyến khích. Các tác giả đạt giải là những hội viên nông dân có các giải pháp sáng tạo, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Nghệ An có 01 tác giả được giải Ba với công trình “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bột ngũ cốc”./.