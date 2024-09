Kinh tế Định hướng phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn Nghệ An Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh quê hương Bác Hồ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết đối với định hướng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã sớm quán triệt và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ triển khai Quyết định số 2561Q Đ-BNN-LN ngày 26/7/2024. Ảnh: P.V

Kết quả bước đầu trong việc triển khai của ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, đó là trong số 14 chính sách, thuộc 4 nhóm lĩnh vực để thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024, ngành đã đề xuất và đã được Quốc hội thông qua chính sách “Cho phép tỉnh Nghệ An được giữ lại và sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thu từ các dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không có điều kiện tự trồng rừng thay thế phải nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An để thực hiện biện pháp lâm sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên...”.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tại sự kiện trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: P.V

Với chính sách cụ thể đó, ngoài việc giữ lại nguồn lực cho địa phương, chính sách còn giải quyết được những khó khăn, vướng mắc về điều kiện trồng rừng thay thế cho các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết… có ảnh hưởng đến rừng; tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư để các dự án sớm phát huy hiệu quả, đồng thời, chính sách cũng sẽ rất hiệu quả để bảo tồn và phát huy các giá trị về đa dạng sinh học của rừng, nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, gắn với ổn định đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bởi các giá trị đa dụng của rừng.

Người Mông ở xã Huồi, huyện Kỳ Sơn thu hái chè Shan tuyết. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, thì tỉnh Nghệ An sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được phân bổ thêm 50% nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, nhất là khu vực miền Tây Nghệ An. Như vậy, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp ở khu vực này phát huy được thế mạnh, đặc biệt là kinh tế lâm nghiệp, gắn với phát triển thương hiệu xanh, thân thiện với môi trường.

Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao được người nông dân huyện Đô Lương ứng dụng công nghệ mới. Ảnh: H.V

Thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp phục hồi diện tích đất trống thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp lâm sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; phối hợp với các sở, ngành dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Vừa qua, cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã chủ động đề xuất tổ chức sự kiện “Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm tiềm năng của miền Tây xứ Nghệ” tại khuôn viên của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sự kiện là sự kết nối bước đầu để đưa 162 sản phẩm của miền Tây và các sản phẩm OCOP đặc trưng của Nghệ An đến với thị trường ngoài tỉnh.

Thị trấn Kỳ Sơn. Ảnh T.L

Cũng từ sự kiện này, đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp khảo sát và chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Bộ, xây dựng “Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đến năm 2030”. Ngày 26/7/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-BNN-LN phê duyệt kế hoạch này. Đây chính là một trong những nguồn lực ngoại sinh ban đầu để huyện Kỳ Sơn, một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh tạo được sự bứt phá và phát triển bền vững.

Hiện nay, để có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp cho huyện Kỳ Sơn (Quyết định số 2561/QĐ-BNN-LN) với 6 nhóm nhiệm vụ, 40 nội dung cụ thể, cùng với 6 giải pháp tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã chủ động dự thảo Kế hoạch phối hợp trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 3303/TTr-SNN.KHTC ngày 13/8/2024.

Như vậy, thông qua chính sách đặc thù được bổ sung thí điểm tại Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội và sự hỗ trợ thúc đẩy từ nguồn lực của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tỉnh Nghệ An, kinh tế nông nghiệp và miền Tây của tỉnh sẽ phát triển nhanh, bền vững.

Nhà máy chế biến tinh bột sắn và đường Gluco tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng