Pháp luật Nghệ An xử lý 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9 Trong 2 ngày (31/8 và 1/9), lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đặc biệt đã xử lý 26 trường hợp.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An), trong 2 ngày (31/8 và 1/9), lực lượng CSGT tổ chức 346 ca tuần tra, kiểm soát với 1.370 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự, an toàn giao thông 749 trường hợp. Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 235 trường hợp.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại một số điểm, chốt kiểm soát của lực lượng CSGT. Ảnh: CANA

Riêng Tổ công tác đặc biệt, đã tổ chức 3 ca, với 15 lượt cán bộ phối hợp cùng công an các huyện, thành, thị, đã phát hiện xử lý 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 2 xe ô tô con, 24 mô tô, xe máy.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, người dân có các hoạt động du lịch, thăm thân; người lao động trở về quê nghỉ lễ; cũng đồng thời bắt đầu tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới.

Kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.C

Dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Bởi vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương trực và tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h. Ngoài đảm bảo trật tự ATGT, điều tiết giao thông để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn thì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, Tổ công tác đặc biệt thực hiện nghiêm túc, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".