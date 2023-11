Nghệ An có 32 nhà giáo được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong danh sách vừa được công bố, Nghệ An có 1 giáo sư nữ duy nhất trên cả nước là giáo sư toán học. Bên cạnh đó, các thống kê cũng cho thấy, số tuổi của các giáo sư, phó giáo sư ngày càng trẻ, trong đó phó giáo sư trẻ nhất của Nghệ An được công nhận đợt này sinh năm 1986.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư. Số giáo sư, phó giáo sư được công nhận trong năm 2023 tăng 189 người so với năm 2022.

Theo danh sách đã được công bố, trong danh sách 630 nhà giáo được công nhận đợt này có 32 nhà giáo hiện đang giảng dạy tại các trường đại học là người gốc Nghệ An. Trong số này có 4 giáo sư và 28 phó giáo sư. Với số lượng này, thống kê ban đầu, Nghệ An là tỉnh có số lượng giáo sư, phó giáo sư đứng thứ 5 trên cả nước sau Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định và Thái Bình. Trong khi đó, nếu xét theo số lượng giáo sư thì Nghệ An đứng thứ 3, sau Hà Nội và Hưng Yên.

Hội đồng giáo sư nhà nước họp xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Ảnh: HĐGSNN

Trong 4 giáo sư người Nghệ An được công nhận năm nay đều đến từ hai huyện Nam Đàn và Đô Lương. Trong đó giáo sư Tạ Thị Hoài An (huyện Nam Đàn) - Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - sinh năm 1972 - trở thành nữ giáo sư toán học thứ ba của Việt Nam trong gần 70 năm qua.

Các giáo sư còn lại gồm:

+ Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1980 (huyện Đô Lương) - giáo sư ngành Kinh tế và hiện đang công tác tại Trường Đại học Thương mại.

+ Trần Xuân Tú, sinh năm 1977 (huyện Nam Đàn) - giáo sư ngành Điện tử và hiện đang công tác tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1968 (huyện Đô Lương) - giáo sư chuyên ngành Sinh học và hiện đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong danh sách 28 phó giáo sư, người trẻ nhất sinh năm 1986 là Phó Giáo sư Trịnh Đăng Mậu (Hưng Nguyên) - Phó giáo sư ngành Sinh học và hiện đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Giáo sư Tạ Thị Hoài An là nữ giáo sư Toán học thứ 3 của Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Danh sách Phó giáo sư còn lại gồm:

+ Nguyễn Văn Huy - 1980, quê quán Tân Kỳ, chuyên ngành Thuỷ sản - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

+ Nguyễn Trọng Lương - 1980, quê quán huyện Nghi Lộc, chuyên ngành Thuỷ sản - Trường Đại học Nha Trang.

+ Nguyễn Tuấn Nghĩa - 1980, quê quán huyện Hưng Nguyên, chuyên ngành Động lực -Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

+ Đặng Thái Việt - 1978, quê quán Đô Lương, chuyên ngành Cơ khí - Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.

+Nguyễn Duy Hàm – 1978, quê quán Nghi Lộc, chuyên ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Lê Vĩnh An - 1980, quê quán Đô Lương, chuyên ngành Giao thông Vận tải - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

+ Nguyễn Tiến Thủy - 1985, quê quán Yên Thành, chuyên ngành Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cao Danh Chính - 1980, quê quán Diễn Châu, chuyên ngành Giáo dục học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

+ Nguyễn Thị Châu Giang - 1976, quê quán Nam Đàn, chuyên ngành Giáo dục học- Trường Đại học Vinh.

+ Hoàng Minh Hảo - 1982, quê quán Yên Thành, chuyên ngành Hoá học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phan Thị Tố Nga - 1985, quê quán Thanh Chương, chuyên ngành Hoá học - Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

+ Trần Minh Quỳnh - 1971, quê quán Diễn Châu, chuyên ngành Hoá học - Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

+Nguyễn Hữu Thọ - 1974, quê quán Hưng Nguyên, chuyên ngành Hóa học -Trường Đại học Sài Gòn.

+Phan Anh – 1982, quê quán Diễn Châu, chuyên ngành Kinh tế - Học viện Ngân hàng.

+ Hồ Thị Diệu Ánh - 1979, quê quán Nam Đàn, chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại học Vinh.

+ Nguyễn Thị Xuân Hương - 1976, quê quán Nghi Lộc, chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại học Lâm nghiệp.

+ Nguyễn La Soa – 1983, quê quán Thanh Chương, chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Lê Minh Thống - 1981, quê quán Quỳnh Lưu, chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

+ Nguyễn Văn Tiến - 1963, quê quán Thành phố Vinh, chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phạm Thị Huyền Sang - 1984, quê quán Nam Đàn, chuyên ngành Luật học - Trường Đại học Vinh.

+Hồ Tú Cường – 1979, quê quán Quỳnh Lưu, chuyên ngành Sinh học - Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Võ Xuân Vinh – 1980, quê quán Yên Thành, chuyên ngành Sử học - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

+ Cao Thanh Tình - 1981, quê quán Hưng Nguyên, chuyên ngành Toán học - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phan Mạnh Hùng - 1979, quê quán Hưng Nguyên, chuyên ngành Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

+ Lê Tiến Hà -1980, quê quán Đô Lương, chuyên ngành Vật lý - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

+ Nguyễn Thanh Hưng - 1973, quê quán thành phố Vinh, chuyên ngành Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Võ Hồng Khôi - 1975, quê quán Yên Thành, chuyên ngành Y học - Bệnh viện Bạch Mai - Yên Thành.