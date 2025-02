Xã hội Nghệ An có 4 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Thầy thuốc Nhân dân' Sáng 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu ngành y tế và trao danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" năm 2024. Tỉnh Nghệ An vinh dự có 4 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Ngày 27/6/2024, Chủ tịch nước có Quyết định số 614/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 46 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu và các cá nhân được trao Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” năm 2024. Ảnh: NVCC

Theo Quyết định số 614/QĐ-CTN, tỉnh Nghệ An có 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đình Chỉnh – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng – Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Tân – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An; bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hải Linh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đình Chỉnh – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: NVCC

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" năm 2024 cho các cá nhân, trong đó có 4 thầy thuốc của tỉnh Nghệ An. Cá nhân Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đình Chỉnh – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vinh dự đại diện 46 Thầy thuốc Nhân dân phát biểu tham luận tại buổi gặp mặt.