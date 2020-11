Nghệ An có 8 đại biểu được tuyên dương toàn quốc về tấm gương thầm lặng vì cộng đồng

Chương trình cũng là hoạt động của ngành Lao động, thương binh và xã hội nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 phê duyệt Đề án phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Đề án 32), đánh dấu một mốc quan trọng của ngành công tác xã hội tại Việt Nam.



Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự Lễ Tuyên dương. Ảnh Dân trí

Tham dự sự kiện đặc biệt này có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung… cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành khác.

Đoàn đại biểu Nghệ An. Ảnh: NVCC

Đông đảo đại biểu trên khắp cả nước là những tấm gương điển hình vì cộng đồng tham dự buổi lễ. Ảnh Dân trí

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Trong số 400 đại biểu tới dự Lễ tuyên dương, có 187 người là nữ, 20 đại biểu là cá nhân, doanh nghiệp đóng góp lớn, 300 đại biểu là những người dân không giữ một chức vụ nào, đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước.



"Đó có thể là những thầy cô miệt mài dạy chữ, những nhân viên y tế sát cánh bên những bệnh nhân nghèo hàng trăm người, những người miệt mài với chuyến xe cứu thương miễn phí, những người cho đi từng giọt máu mang lại niềm hy vọng cho đây là "cuộc gặp gỡ của hàng trăm câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường" - Bộ trưởng nói.

Những tấm gương được tuyên dương lần này họ là những người quản trang nhiều năm trông coi nghĩa trang liệt sỹ, những người hàng chục năm chỉ lặng lẽ vớt rác trên sông, bảo vệ môi trường, những hiệp sĩ bắt cướp giữa đời thường. Những người nhận chăm sóc nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi, những bác sĩ đông y đã cứu chữa thành công cho hàng trăm ca bệnh khó…

Đoàn đại biểu Nghệ An tại Lễ Tuyên dương. Ảnh: NVCC

Trong Lễ tuyên dương lần này Nghệ An có 8 đại biểu gồm: Linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An; ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội đóng tại huyện Đô Lương; ông Phan Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục chuyên biệt - Bán hòa nhập, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật NA; bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Đội trưởng đội trạm xá, Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An; bà Võ Thị Vân - Điều dưỡng Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An; bà Lưu Thị Lỹ Lài - Trị liệu viên, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Họ là những đại biểu tiêu biểu của Nghệ An có những việc làm cống hiến lan tỏa, vì an sinh xã hội, vì lợi ích cộng đồng.



Tại chương trình, những con số rất ý nghĩa về an sinh xã hội gần nửa năm qua được điểm lại, đó là hơn 7.000 tấn gạo đã được cấp phát, 24 triệu thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tới tay người nghèo, hơn 12.500 tỷ đồng được giải ngân để hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch Covid-19…