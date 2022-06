Nghệ An có mưa to, đề phòng giông lốc, mưa đá

Việt Phương (tổng hợp)

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo từ đêm nay đến ngày mai (30/7), Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, đề phòng giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.