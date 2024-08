Kinh tế Nghệ An còn 16 địa phương, đơn vị có dự án đầu tư công chưa giải ngân UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tính đến ngày 31/7, tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh mới giải ngân đạt 39,7%. Trong đó, còn 16 địa phương, đơn vị có dự án chưa giải ngân; nhiều địa phương, đơn vị giải ngân chưa cao.

Ngày 15/8, UBND tỉnh có Công văn số 6893/UBND-KT về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tính đến ngày 31/7/2024, tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh mới giải ngân hơn 2 nghìn tỷ đồng, đạt 39,77%. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân là hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó: nguồn đầu tư công tập trung còn hơn 1.800 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024: hơn 1.700 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 kéo dài: hơn 87,5 tỷ đồng); nguồn chương trình mục tiêu quốc gia còn hơn 1.300 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024: 942 tỷ đồng, kế hoạch kéo dài: 397,1 tỷ đồng).

Thi công Khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95%-100%, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư có dự án chưa thực hiện giải ngân hoặc có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, thực hiện các giải pháp cần thiết (huy động nhân lực, tăng ca, tập trung nhiều mũi thi công...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, các đơn vị đến ngày 31/7/2024 chưa thực hiện giải ngân (0%) gồm: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (24,1 tỷ đồng), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (hơn 10 tỷ đồng), Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn (2,9 tỷ đồng).

Có 16 đơn vị với tổng 20 dự án nguồn đầu tư công tập trung chưa thực hiện giải ngân: UBND các huyện: Con Cuông, Quỳnh Lưu và Sở Y tế (còn 2 dự án); UBND các huyện: Anh Sơn, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, UBND xã Thanh Tiên (huyện Thanh Chương), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (còn 1 dự án).

Ngoài ra có nhiều địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao, trong đó nhiều huyện còn hàng trăm tỷ đồng chưa giải ngân.

Thi công Dự án Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Hoài Thu

Các chủ đầu tư ngoài huyện: Sở Giao thông vận tải (670,4 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (356,8 tỷ đồng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (59,2 tỷ đồng), Sở Y tế (47,3 tỷ đồng), Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (41,6 tỷ đồng).

Các đơn vị có các dự án đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục, không có vướng mắc nhưng tiến độ giải ngân vẫn còn chậm, bao gồm 3 dự án ngân sách trung ương với số vốn chưa giải ngân 69,56 tỷ đồng và 28 dự án ngân sách địa phương với số vốn chưa giải ngân 260,6 tỷ đồng: UBND huyện Anh Sơn 3 (dự án), Diễn Châu, Kỳ Sơn (2 dự án), Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An (1 dự án)...

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.