Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến rõ nét. Một số chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An có sự cải thiện tích cực, như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2021; Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 16, tăng 1 bậc so với năm 2021; Chỉ số quản trị hành chính công xếp thứ 17. Đặc biệt, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) xếp thứ 14, tăng 21 bậc so với năm 2021. Năm 2023, lần đầu tiên tỉnh tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022.