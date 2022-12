Nghệ An – Con số và Sự kiện nổi bật năm 2022

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nghệ An đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, 5 huyện và diễn tập huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo triển khai tốt công tác phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.