Nghệ An: Công an mời nhiều người trong clip nữ sinh bị đánh hội đồng lên làm việc

(Baonghean.vn) - Qua điều tra, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tiệc sinh nhật, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong 2 đêm liên tiếp.

Ngày 26/10, Thượng tá Trần Minh Sơn – Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết, cơ quan công an đã mời lên làm việc nhiều nữ sinh cấp 2 liên quan đến vụ đánh nhau rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội xảy ra ở xã Thông Thụ. Hiện công an đã lấy lời khai các em nữ sinh trước sự giám hộ của phụ huynh.

“Qua lời khai ban đầu của các em thì nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong bữa tiệc sinh nhật”, Thượng tá Sơn nói.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong cũng đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ việc này gửi UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo này, tối 21/10 em Hà Thị Phương Ng. (lớp 7, ở bản Na Lướm, xã Thông Thụ) tổ chức tiệc sinh nhật. Buổi sinh nhật mời nhiều bạn bè trong đó có em Lô Thị Ngọc Th. (lớp 9), em Hà Thị Mộng V. (lớp 7) và em Lang Thị Yến Ng. (lớp 9). Trong số này, Yến Ng. là nữ sinh của Trường THCS Đồng Văn, các em còn lại đều là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thông Thụ.

Trong lúc dự tiệc thì em Mộng V. có xích mích với một người bạn của chủ nhân buổi sinh nhật. Khi tiệc sinh nhật tàn, cả nhóm rủ nhau lên cầu Nậm Piệt chơi. Tại đây, Mộng V. bị Phương Ng., Ngọc Th. và Yến Ng. tát vào mặt, đạp vào người. Một lúc sau, có một nam sinh đi qua thấy nên đã can thiệp, chở nạn nhân về nhà.

Tuy nhiên, một ngày sau, khoảng 22h tối 22/10, nhóm 3 nữ sinh này tiếp tục đến tận nhà, kéo Mộng V. ra cầu Nậm Piệt. Tại đây, sau khi bắt Mộng V. xin lỗi, 3 nữ sinh này đã kéo tóc, tát, đạp vào mặt, người nạn nhân nhiều lần. Quá trình đánh đập còn dùng điện thoại quay lại video. Vài ngày sau thì clip này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Trường THCS Đồng Văn cùng với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thông Thụ phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý vụ việc. Hiện tại, vụ việc đang được Ban Công an xã Thông Thụ trực tiếp xử lý.

Các nhà trường cũng đã làm việc với các học sinh, phụ huynh học sinh có liên quan để nắm bắt nguyên nhân vụ việc và thông tin cho phụ huynh biết để phối hợp xử lý. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thông Thụ đã đến động viên, thăm hỏi học sinh bị đánh. Hiện nay, học sinh bị đánh tâm lý đã ổn định, dù vẫn còn bầm tím ở 2 má, mắt hơi đỏ 1 bên.