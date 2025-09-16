Giáo dục Nghệ An công bố các khoản thu trong năm học 2025 - 2026 Năm học 2025 - 2026, học sinh sẽ được miễn học phí. Các khoản thu còn lại sẽ được thực hiện theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Giảm các khoản thu theo quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có hướng dẫn về công tác quản lý thu, chi năm học 2025 - 2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ năm học này, thực hiện Nghị định 238 của Chính phủ, học sinh trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được miễn học phí.

Cụ thể, đối tượng được miễn gồm: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông). Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách người học được miễn học phí.

Từ năm học này học sinh trong hệ thống giáo dục công lập sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Ảnh: Mỹ Hà

Với việc được miễn học phí, năm nay học sinh chỉ còn lại 2 khoản thu theo quy định, đó là Bảo hiểm y tế và khoản thu dịch vụ trong giữ xe đạp.

Không ép buộc trong việc triển khai các khoản thu dịch vụ và tự nguyện

Ngoài các khoản thu theo quy định, một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường chỉ được phép thu trên cơ sở căn cứ nhu cầu của học sinh và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế tại đơn vị.

Các khoản thu dịch vụ gồm có: Dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Với các khoản thu - chi theo hình thức tự nguyện, có 3 khoản thu gồm tài trợ cho các cơ sở giáo dục (khoản thu xã hội hóa), kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quỹ đoàn, Quỹ đội.

Để việc thực hiện các khoản thu tài trợ cơ sở giáo dục đúng hiệu quả, Sở yêu cầu các nhà trường trước khi triển khai các trường phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ. Trước khi thu, kế hoạch triển khai phải được UBND xã, phường (đối với bậc mầm non đến THCS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (các trường THPT và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc) phê duyệt.

Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh, xã Yên Na tổ chức họp phụ huynh để bàn giải pháp triển khai bán trú cho năm học 2025 - 2026. Ảnh: NTCC

Giãn các khoản thu

Liên quan đến các khoản thu trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thông báo đầy đủ đến từng phụ huynh học sinh bằng văn bản hoặc niêm yết công khai tại đơn vị hoặc bằng các hình thức khác (ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung chi).

Trong quá trình triển khai, cần thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm. Một số học sinh thuộc diện gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn khuyến khích các nhà trường có chế độ miễn, giảm.

Để đảm bảo thu đúng, chi đúng, các nhà trường cũng cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản đóng góp tự nguyện. Nếu để xảy ra sai sót, thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các khoản thu, chi trong đơn vị mình quản lý.