Giáo dục Miễn học phí: Giảm gánh nặng cho phụ huynh, tăng cơ hội cho các nhà trường Từ năm học 2025 - 2026, việc miễn học phí sẽ chính thức được thực hiện với học sinh trên cả nước. Điều này sẽ giúp nhiều gia đình bớt được gánh nặng chi phí học tập và trao cơ hội để tất cả học sinh đều có thể được đến trường.

Giảm nỗi lo cho phụ huynh

Nhà có 4 người con đang ở độ tuổi đi học, anh Phạm Đức Minh (xã Nam Đàn) nói rằng, việc miễn học phí giúp vợ chồng anh bớt đi một gánh nặng. Hoàn cảnh gia đình anh khá vất vả khi con gái lớn năm ngoái do thiếu 0,5 điểm nên trượt công lập vào Trường THPT Nam Đàn 1 và phải học ngoài công lập với mức học phí cao gấp 4 lần so với trường công. Các con còn lại, ngoài 2 con sinh đôi chuẩn bị lên lớp 3 thì con út của anh chị lại phát triển không bình thường. Hàng tháng, ngoài tiền học phí, vợ chồng anh còn phải lo tiền thuốc men, điều trị. Vì vậy, khi nghe tin từ năm học tới các con được miễn học phí, gia đình chúng tôi rất mừng, bớt đi một nỗi lo lớn.

Giờ học của học sinh Trường Mầm non Tuổi thơ Nam Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

Ở Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, nhiều năm nay nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nhằm hỗ trợ học phí cho những học sinh là con em mồ côi hoặc bố mẹ ốm đau, bệnh tật.

Chỉ tính riêng trong năm học 2024 - 2025, có 12 học sinh được hỗ trợ học phí và chi phí học tập với 3 triệu đồng/1 học sinh. Ngoài ra, nhà trường có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số và 92 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc diện chính sách đều được giảm và miễn học phí theo quy định của Nhà nước.

Chính sách miễn, hỗ trợ học phí giúp nhiều gia đình bớt gánh nặng trong năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Mỹ Hà

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuần - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trường chúng tôi có hơn 1.000 học sinh và chủ yếu là con em thuần nông, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Thế nên, dù mức học phí ở trường tôi chỉ từ 40.000 - 90.000 đồng/học sinh/tháng nhưng vì điều kiện còn nhiều vất vả nên nhà trường luôn tạo điều kiện để các phụ huynh có thể nộp theo tháng để giảm bớt áp lực cho các gia đình. Hiện tại, với chính sách miễn học phí, sẽ giúp gia đình các em bớt một phần lo lắng, việc đi học sẽ thuận lợi hơn".

Tạo công bằng cho học sinh

Cuối tháng 5 vừa qua, khi con vừa hoàn thành chương trình mầm non tại Trường Mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn, chị Đàm Thị Tuyết (xã Vạn An) đã nhận được thông báo từ nhà trường lên nhận lại khoản học phí được Nhà nước hỗ trợ cho trẻ 5 tuổi. Với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng - bằng mức học phí quy định cho trẻ mầm non công lập tại các thị trấn thuộc huyện đồng bằng (thị trấn Nam Đàn cũ) - gia đình chị nhận được 1,8 triệu đồng cho 9 tháng học.

“ “Tôi rất bất ngờ vì cháu học ở trường ngoài công lập nhưng vẫn được hưởng mức hỗ trợ tương đương với trẻ học trường công. Điều này cho thấy Nhà nước thực sự quan tâm đến tất cả học sinh, dù các em ở vùng, miền nào hay học ở đâu. Phụ huynh cũng yên tâm hơn khi lựa chọn trường học cho con và tin tưởng rằng, các con sẽ được hưởng chính sách một cách công bằng”. Chị Đàm Thị Tuyết (xã Vạn An)

Chính sách miễn, giảm học phí sẽ trao cơ hội đến trường cho tất cả học sinh. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Chính sách miễn, giảm học phí những năm qua đã mang lại tác động tích cực cho nhiều học sinh và gia đình. Đặc biệt, từ năm học 2024-2025, khi chính sách miễn học phí được thực hiện cho toàn bộ trẻ em 5 tuổi, ý nghĩa của chính sách này càng được nhân lên bởi những năm qua, bậc học mầm non luôn có mức học phí cao nhất.

Tại Nghệ An, với chính sách này, năm học vừa rồi có hơn 64.000 học sinh ở trong và ngoài công lập đã được thụ hưởng. Cô giáo Trần Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi thơ Nam Đàn cho biết: Năm vừa rồi trường chúng tôi có gần 50 học sinh lớp 5 tuổi được hỗ trợ học phí và nhà trường đã tạo mọi điều kiện để chính sách sớm được đến với phụ huynh. Dù mức hỗ trợ chưa nhiều nhưng phụ huynh rất phấn khởi và điều đó giúp các gia đình bớt một phần chi phí học tập.

Niềm vui sẽ được nhân rộng khi từ năm học 2025 - 2026, Nhà nước sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Tại Trường THPT Mai Hắc Đế, hiện có hơn 800 học sinh đang theo học, trong đó, hơn một nửa là con em các gia đình làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đặc thù là một trường ngoài công lập, mức học phí tại trường cao hơn so với trường công lập, khiến gánh nặng chi phí học tập của phụ huynh càng lớn.

Chia sẻ về chính sách miễn, giảm học phí, cô Nguyễn Thị Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế cho biết: Tôi rất vui khi Quốc hội vừa thông qua chính sách miễn, giảm học phí, trong đó có cả học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Đây thực sự là một chính sách nhân văn, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và cả nhà trường. Tôi tin rằng, khi học phí được hỗ trợ phần nào, phụ huynh sẽ không còn băn khoăn khi cho con học trường ngoài công lập, đồng thời, nhà trường cũng sẽ thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh đầu vào”.

Giờ học của học sinh Trường THPT Mai Hắc Đế. Ảnh: NTCC

Việc miễn học phí cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc là chính sách “chưa từng có” tại Việt Nam. Đây được đánh giá là bước đột phá, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo và an sinh xã hội. Chính sách này cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Giáo dục và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ở góc độ quản lý ngành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khẳng định, đây là một chính sách nhân văn, mở ra cơ hội học tập cho tất cả học sinh trên cả nước. Chính sách này cũng sẽ tạo động lực để các em phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đồng thời, giúp các gia đình có thêm nguồn lực chăm sóc con cái và đầu tư cho giáo dục.