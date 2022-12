Nghệ An: Đảm bảo cung ứng xăng, dầu cho hoạt động đánh bắt thủy, hải sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, mặc dù khó khăn về nguồn cung xăng, dầu nhưng ở địa bàn Nghệ An vẫn đảm bảo cung ứng ổn định xăng, dầu, đặc biệt là cung ứng đủ nhiên liệu cho tàu thuyền ra khơi khai thác đánh bắt thủy, hải sản.

Có mặt tại xã ven biển Tiến Thủy (Quỳnh Lưu), chúng tôi thấy các cửa hàng xăng, dầu vẫn đang mở bán bình thường. Chủ một cây xăng, dầu ở xã Tiến Thủy cho biết: Cách đây 1 tháng, nguồn cung xăng, dầu khó khăn, đến thời điểm này nhà phân phối cung ứng kịp thời. Cửa hàng chúng tôi đáp ứng được cho 8-10 tàu công suất lớn đi biển. Bình quân bán được 800 lít/ngày.

Ông Lê Văn Bá - Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên địa bàn hiện có 103 cửa hàng xăng, dầu, trong đó, có trên 40 cửa hàng xăng, dầu ở các xã ven biển, tập trung ở các xã Tiến Thủy, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa…

Những ngày vừa qua, huyện phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán xăng, dầu lẻ vùng biển, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng, dầu, đảm bảo cho hơn 1.200 tàu thuyền ra khơi đánh bắt cá.

Thời điểm này, tại địa bàn ven biển huyện Diễn Châu, hoạt động mua bán xăng, dầu đang ổn định. Chủ một cửa hàng xăng, dầu DKC ở xã Diễn Ngọc cho biết: Thời gian qua, cửa hàng vẫn đáp ứng được dầu cho tàu thuyền ra khơi, bình quân bán 700-800 lít/ngày, bể chứa hiện đang còn 7.000/15.000 lít dầu, sắp hết dầu khoảng 2 ngày là chúng tôi báo với đơn vị cung ứng để họ nhập hàng tới.

Anh Nguyễn Tuấn - một chủ tàu ở xã Diễn Ngọc chia sẻ: Mỗi lần tàu về bờ phải “nạp” thêm 4.000 - 5.000 lít dầu để ra khơi, may mắn là các cây xăng, dầu tại địa bàn xã Diễn Ngọc đều cung ứng đủ, đảm bảo tàu thuyền không bị hoạt động gián đoạn. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Diễn Châu, toàn huyện có 86 cây xăng, dầu, trong đó, có 8 cây xăng, dầu chủ yếu nằm tại địa bàn xã Diễn Ngọc phục vụ cho các tàu thuyền đi biển.

Ghi nhận của P.V những ngày qua, tại địa bàn huyện Diễn Châu, tình hình xăng, dầu vẫn đảm bảo và ổn định, không có tình trạng đóng cửa, găm hàng. Các đơn vị cung ứng xăng, dầu đều đảm bảo đáp ứng đủ số lượng cho nhu cầu tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy, hải sản.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với địa phương kiểm tra hoạt động mua bán xăng, dầu, yêu cầu các cửa hàng xăng, dầu ven biển phải có phương án đảm bảo nguồn cung xăng, dầu, duy trì hoạt động tại cửa hàng, đảm bảo tàu thuyền đều đủ nhiên liệu ra khơi không bị gián đoạn.

Sở Công Thương cho biết: Địa bàn Nghệ An hiện có 615 cửa hàng được cấp phép bán lẻ xăng, dầu, trong đó, có khoảng trên 150 cửa hàng xăng, dầu ven biển, tập trung ở các huyện, thị như Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… Đến nay, không có cửa hàng nào đóng cửa vì thiếu nguồn hàng.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng, dầu có hiện tượng kinh doanh gián đoạn cục bộ do việc vận chuyển xăng, dầu từ thương nhân cấp hàng bị quá tải nên dẫn đến việc cấp hàng bị chậm trễ trong thời gian ngắn từ 4-8 giờ. Hiện nay, trong cả nước, do khó khăn trong việc nhập khẩu nên nguồn cung xăng, dầu bị hạn chế, địa bàn Nghệ An hiện có một số nơi tạm thời thiếu cục bộ xăng E5, còn các loại xăng, dầu khác vẫn cung ứng đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Để đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường xăng, dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các địa phương, giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Qua các đợt làm việc, kiểm tra, Cục đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, dầu, các thương nhân phân phối xăng, dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu (đối với các thương nhân đầu mối) để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng, dầu cho thị trường tại địa bàn Nghệ An thời gian tới. Không để gián đoạn nguồn cung xăng, dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp và cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Hiện nay, các thương nhân đầu mối và phân phối cam kết với Cục Quản lý thị trường Nghệ An đảm bảo cung ứng 58.000 - 62.000 m3. Cụ thể như sau: Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000 - 33.000 m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000 m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000m3 xăng, dầu/tháng.