Nghệ An đạt 2 giải Ba tại cuộc thi Giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

(Baonghean.vn) - Trong 44 tác phẩm đạt giải tại cuộc thi với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Nghệ An có 2 tác phẩm đạt giải Ba của hai đơn vị Báo Nghệ An và Báo Công an Nghệ An.