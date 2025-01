Thời sự Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 có 3 thành phố, 2 thị xã Tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước phấn đầu đến năm 2030 có 45 đô thị, trong đó, có 3 thành phố, 2 thị xã.

Một góc trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 1 đô thị loại I (thành phố Vinh mở rộng), 2 đô thị loại III (thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa), 2 đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn huyện lỵ và 25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện.

Nghệ An nhấn mạnh 3 quan điểm phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh gồm:

Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bố hợp lý giữa 7 phân vùng phát triển (theo định hướng quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên kết, cân đối giữa nội vùng và ngoại vùng, gắn kết quan hệ chặt chẽ tỉnh Nghệ An với các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhất là các đô thị trung tâm vùng với các đô thị trong khu vực.

Từng bước mở rộng không gian phát triển các đô thị trọng điểm và các đô thị cấp vùng, kết nối mạng lưới đô thị toàn tỉnh bằng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, khép kín, liên thông. Trong đó, lấy đô thị Vinh mở rộng làm đô thị hạt nhân trung tâm, cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, liên kết chặt chẽ với các đô thị nòng cốt trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng (Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Hợp, Con Cuông) thành “trục xương sống” để lan tỏa, dẫn dắt, hỗ trợ phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh chặt chẽ, bền vững, đa chiều.

Phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô (diện tích, dân số) hợp lý theo hướng hiện đại, đặc sắc, giàu bản sắc xứ Nghệ, phát huy được các yếu tố văn hóa đặc trưng, tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển và phù hợp với mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh.

Các dự án và giải pháp sử dụng nguồn vốn được ưu tiên đầu tư thứ tự là:

Nhóm 1: Hoàn thành các quy hoạch chung, chương trình phát triển đô thị, đề án nâng loại đô thị. Trong đó, đặc biệt là các ưu tiên hoàn thành tại 7 đô thị trung tâm vùng (Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Đô Lương, Diễn Châu, Con Cuông, Quỳ Hợp) và hỗ trợ cho các địa phương vùng miền núi phía Tây (Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong) hoàn thành các nhiệm vụ.

Nhóm 2: Ưu tiên đầu tư các dự án phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có khả năng khắc phục các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của các đô thị tương ứng với từng giai đoạn.

Nhóm 3: Hoàn thành các dự án khung hạ tầng xã hội.

HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức thực hiện.