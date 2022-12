Nghệ An: Đấu tranh mạnh với nạn cá độ mùa World Cup

(Baonghean.vn) - Trong thời gian World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thủ đoạn tinh vi

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar kể từ ngày 20/11 đến 18/12 được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quan tâm đến sự kiện này không chỉ có riêng người hâm mộ mà đây còn được xem là mùa “làm ăn” của các đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hiện tại, trên các nền tảng mạng xã hội, các trang web xem bóng đá trực tuyến, nhiều đối tượng đã tổ chức quảng cáo cá cược bóng đá một cách ngang nhiên. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ như: M88.com, Fun88.com, Bong88.com, fb88.com, sin88.com… Các trang web cá cược trực tuyến này thường có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

D. - một tay chơi cá độ bóng đá có tiếng tại TP.Vinh chia sẻ rằng: Bây giờ xem đá bóng 10 người thì có đến 5-6 người tham gia cá cược. Không chờ đến Giải bóng đá vô địch thế giới Word Cup hay Giải bóng đá vô địch châu Âu Euro mà bình thường, cứ bước vào mùa giải của các quốc gia châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga Tây Ban Nha, Seri A của Ý… các nhà cái đã rầm rộ tổ chức lôi kéo người chơi tham gia cá cược. Bởi nếu như Word Cup hay Euro chỉ kéo dài cùng lắm là 1 tháng, thì các giải vô địch quốc gia phải kéo dài gần 1 năm trời, đây mới chính là nguồn thu khổng lồ nhất.

D. cho biết, trước đây muốn cá độ phải tìm người tổ chức (thường là tại các quán cà phê), rồi ghi trên phơi, nếu thắng lại phải chạy đến nhận tiền…, còn bây giờ chỉ cần thao tác trên điện thoại khoảng 5 phút là có thể mở tài khoản và tham gia cá độ. Sau khi đặt cược thành công thì tiền sẽ tự động trừ trong tài khoản, nếu thắng thì tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản mà mình đã đăng ký trước đó, còn thua thì tiền đặt trước sẽ mất.

Thông thường, các nhà cái sẽ đưa ra rất nhiều “kèo” cho các con bạc lựa chọn như: tỷ số; thắng - thua cả trận; phạt góc; thẻ phạt; bàn thắng; bàn thua, thậm chí là kèo lưới đội nào rung đầu tiên, đội nào hưởng ném biên hay phạt góc đầu tiên… Đi kèm với đó là tỷ lệ ăn, thua được các nhà cái đưa ra, nếu kèo nào người chơi có xác suất thắng cao thì nhà cái sẽ đưa ra tỷ lệ ăn rất thấp và ngược lại. Tất cả chỉ nhằm mục đích để các con bạc có nhiều sự lựa chọn mà xuống tiền.

Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cá độ là khái niệm không còn xa lạ đối với nhiều người, riêng cá độ bóng đá là hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cược về việc dự đoán tỷ số, thắng thua, của một trận đấu bóng đá sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc. Mặc dù là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng cá độ vào các trận bóng, dẫn đến hậu quả là có thể chịu các chế tài nghiêm khắc và bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Nghiêm trọng hơn là nhiều người chơi vì máu ăn thua nên đã phải bán nhà, bán tài sản để tham gia cá độ.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để phạm tội; thậm chí sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để luân chuyển dòng tiền khiến cơ quan chức năng khó truy vết…

Kiên quyết đấu tranh xử lý

Thực hiện đợt cao điểm ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm trong mùa Word Cup 2022. Các đơn vị trong lực lượng Công an đã tổ chức đấu tranh, triệt phá được nhiều đường dây, cá nhân tổ chức cá độ bóng đá. Điển hình như rạng sáng ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do Lương Văn Quân (SN 1994), chủ quán cà phê tại xã Nghi Ân (TP.Vinh) tổ chức. Lợi dụng việc quán cà phê có nhiều khách đến xem bóng đá World Cup, Quân đã chèo kéo sau đó ghi kèo cá độ bóng đá với người xem. Quân đã tải và cài đặt ứng dụng Viva 88, sau đó tạo tài khoản cá độ và sử dụng 200 triệu đồng để mua điểm cá độ từ nhà cái. Trước thời điểm diễn ra các trận đấu, Quân tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng rồi thông tin đến người chơi và nhận kèo cá cược. Trung bình mỗi trận, các đối tượng cá cược từ 1 đến 50 triệu đồng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 7 điện thoại di động, 1 Ipad, 1 sổ ghi thông tin người chơi cá độ bóng đá. Cơ quan Công an cũng tiến hành phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Bước đầu đã chứng minh, làm rõ số tiền nhóm đối tượng trên dùng để cá độ là 200 triệu đồng.

Hay như vào khoảng 20 giờ ngày 5/12, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 điểm, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Vũ Công Tý (SN 1984), Hoàng Văn Hiệp (SN 1994) đều trú tại xã Diễn Ngọc và Đặng Công Dũng (SN 1984) trú tại thị trấn Diễn Châu, vì hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web Vn88.com với số tiền hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, mới đây vào ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng loạt 8 tổ công tác phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch lên đến hơn 10 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu, giúp việc cho Hiếu còn có 7 đại lý cấp dưới tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lực lượng công an cũng đã khám xét nơi ở của các đối tượng tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu giữ 1 xe ô tô, 1 máy tính, 7 điện thoại di động, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng và nhiều tang vật có liên quan khác.

Thượng tá Trần Đức Thân cũng cho biết: Quá trình đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ đối với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng thường gặp nhiều khó khăn do các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như dùng sim rác, các thiết bị di động thông minh kết nối internet, lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Trong đó yêu cầu: Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

Đặc biệt, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo lực lượng chức năng, tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác hoạt động cá độ bóng đá.