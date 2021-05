Nghệ An: Đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Đẩy mạnh công tác thu BHXH, BHYT, BHTN



Năm 2020, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức ngành BHXH, BHXH tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh có 2.920.664 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp (BHTN); đạt 100% kế hoạch giao, tăng 83.771 người (tăng 2,95%) so với năm 2019; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,6% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao, vượt 0,6% chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; số người tham gia BHXH là 313.609 người (đạt tỷ lệ bao phủ là 16,84%).

Cán bộ BHXH Nghệ An tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 12/2020 là 6.808.754 triệu đồng, đạt 101,34% so với kế hoạch giao, tăng 448.639 triệu đồng (tăng 7,05%) so với năm 2019. Tính đến hết tháng 03/2021, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.632.106 triệu đồng, tăng 91.122 triệu đồng (tăng 5,91%) so với cùng kỳ năm 2020.

Tập trung nhiều giải pháp tăng thu, giảm nợ

Tính đến tháng 3/2021, trên địa bàn tỉnh có trên 600 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng, với số tiền từ 20 triệu đồng trở lên.

Nguyên nhân, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc; công tác thanh tra, kiểm tra hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng.

Tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Phan Liên

Ông Hoàng Quang Phúc, Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH Nghệ An cho biết: “Tình hình nợ đọng BHXH đang có chiều hướng gia tăng một phần là do nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH và trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đối với người lao động chưa cao. Cùng với đó, một bộ phận người dân, người lao động hiểu biết về chính sách, pháp luật BHXH chưa đầy đủ, ít có đấu tranh yêu cầu quyền lợi khi chủ sử dụng lao động vi phạm luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, do tình hình kinh tế gặp khó khăn chung trên phạm vi cả nước, cũng như tại địa phương, nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, sản xuất kinh doanh đình trệ, thua lỗ kéo dài, phải ngừng hoạt động. Hiện tại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường, tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng…, dẫn đến không có khả năng đóng BHXH, BHYT cho người lao động”.

Tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân tại Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: PV

Năm 2021, theo dự kiến kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh Nghệ An tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 7.298.806 triệu đồng (tăng 490.052 triệu đồng so với kết quả thực hiện năm 2020).

BHXH tỉnh Nghệ An xác định đây là một khó khăn, thách thức lớn cho tỉnh trong năm 2021. Do đó, ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh các giải pháp mang tính chất thường xuyên, BHXH tỉnh đã triển khai một số giải pháp trọng tâm chủ yếu như:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021;

Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, thu nợ.

BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 giữa BHXH tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh. Ảnh tư liệu Công Kiên Cụ thể: Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2025; Phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2023, trong đó trọng tâm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt đối với các đơn vị nợ để thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động;



Phối hợp Sở Tài chính thẩm định quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT năm 2020 cho các đối tượng được NSNN đóng và dự toán nhu cầu kinh phí NSNN hỗ trợ đóng năm 2021 cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được NSNN hỗ trợ đóng;

Phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý đơn vị, cá nhân nộp thuế, nộp BHXH nhằm ngăn ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh sách các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp giải thể để hoàn thiện các thủ tục ngừng đóng BHXH;…

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức rà soát, phân tích dữ liệu. Trên cơ sở đó, thành lập các đoàn đôn đốc thu, giảm nợ đối với các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên và thành lập các đoàn thành tra chuyên ngành về đóng BHXH đối với các đơn vị nợ kéo dài, không thực hiện đúng cam kết trích đóng BHXH, BHYT với cơ quan BHXH. Đây sẽ là giải pháp được BHXH tỉnh áp dụng xuyên suốt trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.

Tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Tính đến tháng 4/2021, BHXH tỉnh đã thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp làm việc tại 709 đơn vị nợ thuộc Văn phòng BHXH tỉnh quản lý, thu được số tiền: 14.887 triệu đồng, tương đương 69,96% số nợ ban đầu.

Đồng thời, đối với các đơn vị nợ kéo dài, có số nợ lớn,cơ quan BHXH tỉnh đang phối hợp cùng cơ quan Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh để làm việc với đơn vị.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả đôn đốc thu, giảm nợ BHXH thực tế hàng tháng, hàng quý; BHXH tỉnh sẽ chủ động triển khai các giải pháp phù hợp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao.