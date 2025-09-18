Thời sự Nghệ An diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 Sáng 18/9, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Dự cuộc diễn tập có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh, đại diện các sở ban ngành, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên



Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành và nhân dân; qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên



Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các khu trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ.

Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là yếu tố, nội dung rất quan trọng nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy, nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh diễn tập thực binh. Ảnh: Đình Tuyên



Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành về chiến thuật chữa cháy và sự phối hợp về tác chiến của nhiều lực lượng tham gia, đảm bảo sát với các yêu cầu của thực tiễn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên



Các phương tiện huy động phục vụ buổi diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên



Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 19/6/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 468/KH-UBND, chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đây là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An, có vai trò thúc đẩy kinh tế, du lịch và kết nối quốc tế, với đặc thù hoạt động liên tục, nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và lượng người, hàng hóa tập trung cao, nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu. Quy mô của Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện nay đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng lớn hơn, số lượng hành khách, hàng hóa, trang thiết bị kỹ thuật...

Diễn tập thực binh theo kế hoạch. Ảnh: Đình Tuyên



Trong thời gian tới, sau khi hoàn thành việc cải tạo nâng cấp, càng đặt ra yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nếu xảy ra cháy, nổ sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của doanh nghiệp và người dân, thậm chí gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia thực tập phát huy cao độ về kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; với tinh thần trách nhiệm đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đề ra.

Các tình huống diễn tập thực binh theo kế hoạch. Ảnh: Đình Tuyên



“Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi tính khẩn trương, tiếp nhận và xử lý thông tin chính xác, triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả với phương châm: "Giây vàng, phút vàng, giờ vàng”; “Quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hết mình, hết sức vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Diễn tập thực binh các tình huống. Ảnh: Đình Tuyên



Tại hiện trường, tình huống đặt ra: Vào hồi 08h15 khu vực băng chuyền tải nhà ga Quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh xảy ra cháy, sau đó lan rộng khu vực tầng 1 và tầng 2. Thời điểm này trong nhà ga có khoảng 600 hàng khách và nhân viên đang làm việc.

Diễn tập thực binh các tình huống. Ảnh: Đình Tuyên



Ngay lập tức, lực lượng An ninh Hàng không, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt cùng lực lượng tại chỗ để triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, di chuyển tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cháy xảy ra, đồng thời báo cho Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh đã điều động lực lượng chuyên nghiệp cùng phương tiện, khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức cứu người bị nạn và chữa cháy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đình Tuyên



Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự kết hợp hiệu quả của các loại phương tiện, các lực lượng đã nhanh chóng hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian ngắn.

Cuộc diễn tập Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, Phòng cháy chữa cháy cơ sở và các lực lượng liên quan nắm vững nội dung, kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến thuần thục, kịp thời và hiệu quả cao.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đình Tuyên



Bên cạnh đó, thông qua cuộc diễn tập lần này cũng góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến các doanh nghiệp, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ diễn tập./.