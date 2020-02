Nghệ An diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch Corona

Chiều 27/2, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh (đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), tỉnh Nghệ An tổ chức buổi diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Theo dõi buổi tập có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tại buổi diễn tập, tình huống giả định được đưa ra là 20 công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch bằng đường biển, thông qua cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Xe của Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh sẽ trực tiếp vào cảng đón. Đi theo đoàn xe chở các công dân còn có xe cứu thương. Trên xe, toàn bộ công dân và tài xế đeo khẩu trang phòng dịch.