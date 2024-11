Xã hội Nghệ An đón đoàn famtrip CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội khảo sát du lịch Trong 3 ngày (28 - 30/11), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức đón đoàn famtrip các hãng lữ hành tại Hà Nội khảo sát du lịch trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hoá Quyết định 2377/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ tổ chức “Lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An 2024” và Chương trình số 153/CTr-UBND, ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An năm 2024.

Đoàn tham quan xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Đoàn famtrip hơn 40 thành viên là các chuyên gia du lịch, tổng giám đốc, giám đốc và các quản lý sales điều hành các công ty du lịch ở Hà Nội, đại diện một số hãng truyền thông, tạp chí du lịch và đại diện các khu, điểm du lịch trong liên kết tour cùng tham gia. Đón đoàn ở Nghệ An, có đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh và cán bộ đi cùng đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực để quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch của địa phương, trong đó có một số điểm đến và dịch vụ mới trong tour liên kết, như điểm du lịch Làng Quỳnh Đôi, khu vui chơi, giải trí Vinwonder Cửa Hội, các điểm đến dịch vụ du lịch ở Nam Đàn, quê Bác, các dịch vụ du lịch MICE, tham quan và trải nghiệm ẩm thực sen và khảo sát phố đi bộ trên địa bàn thành phố Vinh nhằm quảng bá kích cầu du lịch nội địa.

Đoàn nghe thuyết minh và trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng ở Làng khoa bảng Quỳnh Lưu. Ảnh: Vương Bằng

Đặc biệt, trong chương trình khảo sát, đoàn tham gia Hội nghị “Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong liên kết vùng” nhằm tham vấn ý kiến, đề xuất các giải pháp để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới gắn kết sản phẩm du lịch của các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Khảo sát du lịch là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo điểm nhấn cho Lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An 2024. Đây là dịp để tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, kết nối, thu hút lượng khách du lịch Hà Nội và thị trường phía Bắc về với Nghệ An trong thời gian tới, cũng như giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch MICE, kết nối các dịch vụ du lịch trong liên kết vùng.