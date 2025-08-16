Xã hội Nghệ An đón gần 9,5 triệu khách du lịch mỗi năm nhưng khách quốc tế chỉ khoảng hơn 120 nghìn người Sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên và di tích văn hóa đặc sắc, song Nghệ An vẫn chưa trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2024, toàn tỉnh đón 9,45 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế chỉ đạt 120.500 lượt, chiếm 1,2%. 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này giảm xuống còn hơn 0,8% (50.800 lượt trên tổng số 6,2 triệu lượt khách).

Biểu đồ cơ cấu khách du lịch đến Nghệ An các năm 2022, 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Đồ họa: Minh Quân

Theo các doanh nghiệp du lịch, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là hạ tầng và sản phẩm du lịch của Nghệ An chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm trọn gói của khách ngoại quốc. Ngay cả nhiều điểm đến nổi bật của tỉnh như Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm... vẫn chủ yếu đón khách nội địa. Những thị trường quốc tế tiềm năng như Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu… gần như vắng bóng.

Khách du lịch châu Âu tham gia một hoạt động văn hóa ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Hệ thống lưu trú cao cấp tại Nghệ An mới chỉ dừng ở một số khách sạn 4-5 sao, các dự án lớn như May Resort, Cầu Cau Resort triển khai chậm. Các khu mua sắm, phố đi bộ, vui chơi, giải trí hiện đại hầu như chưa hình thành, khiến việc “giữ chân” du khách có khả năng chi tiêu cao gặp khó khăn.

Ngoài ra, nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử chưa được kết nối thành tour chuyên nghiệp; sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái còn manh mún, thiếu điểm nhấn bản sắc.

Du khách nước ngoài tham dự một giải chạy Marathon tại Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, thủ tục nhập cảnh qua đường bộ, đặc biệt, khi đi vào khu vực biên giới miền Tây Nghệ An còn phức tạp; các doanh nghiệp thiếu hướng dẫn viên ngoại ngữ và nhân lực du lịch đạt chuẩn quốc tế. Công tác quảng bá ra thị trường nước ngoài còn hạn chế, quy mô các chương trình xúc tiến chưa đủ sức tạo dấu ấn...

Theo ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngành đã nhận diện rõ các “điểm nghẽn” và đang thúc đẩy giải pháp như: Tham gia mạnh hơn vào các hội chợ du lịch quốc tế, quảng bá trên mạng xã hội đa ngôn ngữ, ưu đãi đầu tư cho các tổ hợp du lịch - giải trí tầm cỡ, xây dựng tour mẫu kết nối di tích và sản phẩm văn hóa đặc trưng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm...