Nghệ An: Dồn sức cho các giải pháp thu ngân sách năm 2020

PV: Thưa ông, xin ông cho biết kết quả thu ngân sách năm 2019 của Nghệ An đạt được như thế nào?

Ông Trịnh Thanh Hải: Năm 2019, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 16.354,8 tỷ đồng, đạt 135% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt 14.693 tỷ đồng, đạt 124,2 % dự toán so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018; Thu từ hoạt động XNK 1.705 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019 vượt dự toán HĐND tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ năm 2018. Đối với thu ngân sách trên địa bàn các huyện tất cả 21/21 huyện, thành phố, thị xã đều hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đối thoại nghiệp vụ với các doanh nghiệp về sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Lâm Tùng Đối với Cục Thuế Nghệ An, nhiều sắc thuế đã hoàn thành dự toán: Thu từ khu vực CTN DV NQD đạt 4.759 tỷ đồng, bằng 106% dự toán, thu từ DNNN địa phương đạt 126 tỷ đồng, bằng 101% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 592 tỷ đồng, bằng 117% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ, thuế bảo vệ môi trường đạt 1.955 tỷ đồng, ngoài ra các khoản như lệ phí trước bạ, phí và lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất… đều đạt và vượt.



Một số khoản thu không hoàn thành dự toán như: Thu từ DNNN Trung ương, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xổ số kiến thiết. Có thể đánh giá năm 2019 là năm hoàn thành toàn diện nhất của Cục Thuế Nghệ An về kết quả thu ngân sách. Đạt được thành công đó có thể nói là nhờ vào nhiều giải pháp tổng thể, quyết liệt trong đó có sự quan tâm chỉ đạo từ cấp trên.

Biểu đồ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đồ họa: Lâm Tùng PV: Được biết nợ thuế năm 2019 đã giảm xuống hơn năm trước, ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Ông Trịnh Thanh Hải: Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Chi cục Thuế, từng cán bộ, chỉ đạo phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phân công từng công chức phụ trách công tác nợ thuế tại các Chi cục Thuế, quản lý nợ theo dõi đối tượng người nộp thuế ngay từ đầu năm. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Chi cục Thuế, từng cán bộ, chỉ đạo phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phân công từng công chức phụ trách công tác nợ thuế tại các Chi cục Thuế, quản lý nợ theo dõi đối tượng người nộp thuế ngay từ đầu năm.

Cục Thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy trình nghiệp vụ về quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, đồng thời gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp để yêu cầu nộp tiền thuế còn nợ, cụ thể: Đã ban hành 47.936 lượt thông báo nợ thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng 12.121 lượt, cưỡng chế hóa đơn 582 lượt doanh nghiệp, kê khai tài sản 325 lượt doanh nghiệp, thu hồi giấy phép 44 lượt doanh nghiệp.

Chi cục Thuế TP Vinh thi hành cưỡng chế nợ thuế hộ kinh doanh ở chợ Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đến 31/12/2019, số nợ thuế còn 1.027 tỷ đồng, thấp hơn 59 tỷ đồng so với số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018 và chỉ tiêu nợ thuế mà Tổng Cục Thuế giao là 1.076 tỷ đồng. Năm 2019 là năm đầu tiên Cục Thuế Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế mà Tổng Cục Thuế giao, cũng là năm đầu tiên trong nhiều năm lại đây số nợ thuế giảm so với nhiều năm trước liền kề và là năm có số nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước thấp nhất.

PV: Để hoàn thành thu ngân sách năm 2020, theo ông cần tập trung những giải pháp chủ chốt nào?

Ông Trịnh Thanh Hải: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm thứ tư triển khai Luật NSNN năm 2015 và thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 – 2020.

Để đạt được mục tiêu năm 2020 trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn chưa vào đầu tư tại các khu công nghiệp, kinh doanh của ngành bia, rượu giảm sút, chưa phát sinh thuế, nhiều nguồn thu chưa thực sự bền vững, ngành Thuế xác định các giải pháp: Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, đánh giá, phân tích dự báo nguồn thu, để từ đó có chỉ đạo, đôn đốc kịp thời. Cục Thuế cũng đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận thu hồi quản lý nợ với các bộ phận khác như kê khai, thanh tra, kiểm tra thuế để đôn đốc thu hồi nợ thuế, tích cực phối hợp với các cơ quan để thu hồi nợ thuế.

Tập huấn nghiệp vụ tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc các sở, ban, ngành địa phương trong việc phối hợp với cơ quan Thuế về công tác thu nộp ngân sách, ký kết quy chế phối hợp với chính quyền cấp huyện trong công tác thu thuế tại từng địa phương. Tăng cường công tác chống thất thu, triển khai quyết liệt các chương trình chống thất thu thuế đã xây dựng như bất động sản, khai thác khoáng sản, ăn uống, xe máy, xăng dầu, nghiên cứu và triển khai các chương trình chống thất thu khác…

Triển khai đầy đủ quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, theo dõi, giám sát chặt chẽ biến động của các khoản nợ. Bên cạnh đó, kịp thời hỗ trợ công tác tuyên truyền và hỗ trợ thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan Thuế.

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

PV: Xin cảm ơn ông!