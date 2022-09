Nghệ An đón trên 200 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 với mục tiêu xây dựng Đô Lương trở thành thị xã; vừa qua, Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”. Đây là điều kiện quan trọng để huyện thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Vừa xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Bảo Ngọc đã nhận lượng like "khủng" so với dàn đối thủ.

(Baonghean.vn) - Trước ngày khai giảng năm học mới, công tác chuẩn bị đang được các nhà trường khẩn trương triển khai. Đây cũng sẽ là lễ khai giảng được mong chờ nhất sau gần 3 năm được tổ chức thu gọn hoặc trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều người đã tập trung về các nhà ga, sân bay, bến xe trên địa bàn Nghệ An để trở lại nơi sinh sống, làm việc đúng ngày.

(Baonghean.vn) - Khái niệm “nghỉ hưu sớm” và “tự do tài chính” đang ngày càng được nhiều người nhắc đến.

(Baonghean.vn) - Sau các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương và Diễn Châu, năm nay huyện Yên Thành tiếp tục được đầu tư xây dựng hệ thống bể thu gom xử lý bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng. Báo Nghệ An phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh về mục tiêu mà chương trình này hướng tới tại "huyện lúa” Yên Thành.

(Baonghean.vn) - Trong nội dung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ. Buổi thực binh có sự tham gia của nhiều đơn vị lực vũ trang trên địa bàn.