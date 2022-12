Từ làm nông, sau 1 năm tham gia thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại địa phương, năm 2020, chị Trần Thị Lê ở thôn 6, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai mạnh dạn cùng với 10 thành viên khác thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình An. Chị Lê đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã.

Chia sẻ về con đường “khởi nghiệp”, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bình An cho biết: Từ 5 sào nghệ gia đình trồng với suy nghĩ muốn tạo ra sản phẩm chất lượng do tự tay mình làm, cùng với sự động viên, hướng dẫn, kết nối, hỗ trợ vốn vay của tổ chức hội Phụ nữ để thành lập hợp tác xã. Tuy nhiên, việc thành lập hợp tác xã, sản xuất ra các sản phẩm không khó bằng việc tìm chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường, bởi kinh nghiệm thị trường của chị và các thành viên đều là những nông dân “chân lấm tay bùn” và sản phẩm cũng chưa có “tên tuổi”. Điều khó này được tổ chức Hội Phụ nữ vào cuộc hỗ trợ thông qua việc cho phép hợp tác xã tham gia giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại các cuộc hội họp, tập huấn do Hội tổ chức; giới thiệu thông qua các nhóm facebook, zalo, trang điện tử của Hội phụ nữ các cấp; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thi để lan tỏa sản phẩm.