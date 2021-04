Nghệ An dự kiến bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ ngày 20/4

Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả các lực lượng tham gia tiêm chủng phải có giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng và được tập huấn về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Trong đợt 1 tiêm vắc-xin Covid-19 ở tỉnh Nghệ An, ngày 9/4, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh Nghệ An 18.500 liều vắc-xin phòng Covid-19 của Tập đoàn AstraZeneca để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Cụ thể là người làm việc trong các cơ sở y tế và người tham gia phòng, chống dịch.