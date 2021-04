Nghệ An được phân bổ 18.500 liều vắc - xin Covid-19

Ngày 7/4, Bộ Y tế đã có Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc - xin Covid - 19 đợt 2. Theo đó, có 811.200 liều vắc - xin của Astra Zeneca do COVAX viện trợ được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng công an, quân đội, dự án tiêm chủng quốc gia. Tỉnh Nghệ An được Bộ Y tế phân bổ 18.500 liều.

Dự kiến vào tuần tới, 18.500 liều vắc - xin Covid - 19 sẽ về tới Nghệ An. Ảnh: Minh họa Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận vắc - xin, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc - xin cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Theo Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 6/4/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm vắc - xin phòng Covid - 19 tại 19 tỉnh, thành phố cho trên 55.000 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid - 19, các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ cách ly, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ cơ động phòng chống Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương….