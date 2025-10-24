Xã hội Nghệ An: Gần 90 nghệ nhân được tập huấn dân ca ví, giặm Sáng 24/10, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp truyền dạy cho Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng các học viên đến từ các CLB Dân ca ví, giặm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai giảng lớp truyền dạy, Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Hồng Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh nêu rõ: Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, hằng năm, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và truyền dạy dân ca cho nghệ nhân, giáo viên, học sinh và cán bộ văn hóa cơ sở, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của di sản trong đời sống đương đại.

Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Hồng Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Tiếp nối truyền thống đó, Trung tâm tổ chức Lớp tập huấn Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2025. Lớp học quy tụ gần 90 học viên, là nghệ nhân và hạt nhân nòng cốt của 35 CLB Dân ca Ví, giặm trên toàn tỉnh.

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận những nội dung chuyên sâu và thiết thực: Cập nhật kiến thức về tổ chức và vận hành câu lạc bộ trong bối cảnh mới; nâng cao kỹ năng thực hành, sáng tác, dàn dựng và biểu diễn dân ca; tiếp thu phương pháp truyền dạy và nhân rộng phong trào dân ca gắn với giáo dục văn hóa, du lịch và đời sống cộng đồng…

Lớp tập huấn không chỉ là một khóa học nghiệp vụ, mà còn là một hành trình bồi đắp tri thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm văn hóa.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh - Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh trao đổi với các học viên về dân ca ví, giặm. Ảnh: Công Kiên

Mỗi nghệ nhân, mỗi học viên trở về địa phương sẽ là một “hạt nhân văn hóa sống”, tiếp tục dẫn dắt, kết nối và lan tỏa dân ca trong cộng đồng, góp phần làm cho ví, giặm ngày càng gần gũi, hấp dẫn và giàu sức sống trong đời sống đương đại.

Sau khóa tập huấn này, mỗi học viên sẽ trở về với một tầm nhìn mới, một năng lượng mới, tiếp tục là người sáng tạo, người thực hành và người truyền dạy, để ví, tiếng giặm mãi ngân vang trên đất Nghệ thân yêu.

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra từ ngày 24 – 28/10/2025.