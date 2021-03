Nghệ An gấp rút xử lý 'điểm đen' mất an toàn trên các cung đường mới mở

(Baonghean.vn) - So với các năm trước, tình hình an toàn giao thông trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu tại Nghệ An cơ bản tốt và không có vụ việc tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra nhưng phát sinh các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lại tăng lên