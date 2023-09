Nghệ An giải ngân đầu tư công gần 36% kế hoạch

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 8/2023, tiến độ giải ngân các nguồn vốn cụ thể như sau:

Nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.106,261 tỷ đồng, đạt 37,72% kế hoạch, tăng 1,7% (94,826 tỷ đồng) so với ngày 10/8/2023. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương giải ngân 1.381,9 tỷ đồng, đạt 34,89% kế hoạch, tăng 2,13% (84,3 tỷ đồng) so với ngày 10/8.

Vốn trong nước đã giải ngân 979,7 tỷ đồng, đạt 39,44%. Vốn nước ngoài đã giải ngân 75,1 tỷ đồng, đạt 25,36% kế hoạch.

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại huyện Đô Lương. Ảnh tư liệu: Nhật Lân

Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giải ngân 327,1 tỷ đồng, đạt 27,7% kế hoạch. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giải ngân 246,032 tỷ đồng, đạt 71,48%. Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 80,758 tỷ đồng, đạt 12,78%. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân 0,379 tỷ đồng, đạt 0,19%.

Nguồn ngân sách địa phương, đã giải ngân 724,3 tỷ đồng, đạt 44,63% kế hoạch.

Đối với kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023, đã giải ngân 441,7 tỷ đồng, đạt 28,48%.

Có 26 cơ quan, đơn vị giải ngân đạt trên 50% gồm 5 huyện: Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu. 21 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện), trong đó một số đơn vị có số vốn lớn như: Công an tỉnh Nghệ An (94,45%), Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (88,67%), Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An (75,16%), Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An (71,16%), Sở Giao thông vận tải (66,88%), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (51,57%)...

9 cơ quan, đơn vị giải ngân từ 35,71% đến 50% gồm 5 huyện, thị: Thái Hòa, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Quỳ Hợp, Anh Sơn và 4 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ.

13 cơ quan, đơn vị tiếp tục chưa thực hiện giải ngân đồng nào: Sở Y tế, Trường Cao đẳng Việt - Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Trường THPT Mường Quạ.

Ngoài ra, có 22 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 35,71%), trong đó có 11 huyện, thành, thị và 11 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện).