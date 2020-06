Nghệ An: Hạn hán khốc liệt, đồng ruộng nứt toác

(Baonghean.vn) - Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Ngọc, thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư đã xong giai đoạn I và phát huy hiệu quả. Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ cho giai đoạn II, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành.

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân 5 tháng của Nghệ An đạt 33,57% (cao hơn bình quân chung cả nước, cả nước mới giải ngân đạt 23,25%), so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.