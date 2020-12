Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020

(Baonghean.vn) - Năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.100 công dân nam nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó, thành phố Vinh được giao gọi 147 công dân nhập ngũ (140 công dân nhập ngũ vào quân đội và 7 công dân thực hiện nghĩa vụ công an).