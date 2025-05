Thời sự Nghệ An kết thúc hoạt động 32 cơ quan thanh tra sở, huyện trước ngày 31/5/2025

UBND tỉnh Nghệ An giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đảm bảo quy định; hoàn thành trước ngày 31/5/2025.

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề án sắp xếp Thanh tra tỉnh Nghệ An tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Nghệ An tại 71 Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Nghệ An sẽ kết thúc hoạt động của 12 Thanh tra sở và 20 Thanh tra cấp huyện để sắp xếp, tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh Nghệ An. Sau khi sắp xếp, tinh gọn, bộ máy của Thanh tra tỉnh Nghệ An còn 1 đầu mối (Thanh tra tỉnh), giảm 32 đầu mối, đạt tỷ lệ 96,97%.

Tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Nghệ An gồm Chánh Thanh tra và không quá 4 Phó Chánh Thanh tra và 8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương gồm: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 1 (Phòng I); Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 2 (Phòng II); Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn 3 (Phòng III); Phòng Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Phòng IV); Phòng Theo dõi, đôn đốc, giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Phòng V); Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Xây dựng, Tài chính, Công Thương (Phòng VI); Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Khoa học - Công nghệ (Phòng VII); Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Dân tộc - Tôn giáo, Ngoại vụ (Phòng VIII).

Thanh tra tỉnh Nghệ An có tổng số biên chế sau khi sắp xếp là 155 công chức làm công tác chuyên môn (duy trì ổn định từ nay đến hết năm 2030). Ảnh: Trụ sở Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thanh tra tỉnh có tổng số biên chế sau khi sắp xếp là 155 công chức làm công tác chuyên môn (duy trì ổn định từ nay đến hết năm 2030); sau sắp xếp, khi điều kiện cho phép, có thể điều chỉnh tăng số lượng biên chế phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhưng không làm phát sinh thêm tổng biên chế của tỉnh theo quy định.

Theo Đề án về phương án nhân sự, duy trì số công chức đang làm việc tại Thanh tra tỉnh hiện nay (sau khi thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 178/2024/NĐ-CP).

Số công chức còn lại bổ sung từ nguồn công chức làm công tác thanh tra tại các sở, ngành, UBND cấp huyện hiện tại có nguyện vọng đăng ký về làm việc tại Thanh tra tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền điều động; đáp ứng các tiêu chí theo quy định:

Có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, tâm huyết với nghề và không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, của Thanh tra tỉnh; có kiến thức quản lý Nhà nước và am hiểu pháp luật và đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp, trong quá trình lựa chọn công chức đăng ký về Thanh tra tỉnh, số lượng có thể biến động (không đủ 155 người) do cá nhân thay đổi nguyện vọng hoặc không đủ tiêu chuẩn, Thanh tra tỉnh được xem xét, lựa chọn tiếp nhận công chức không trực tiếp làm công tác thanh tra nhưng có nguyện vọng, đủ trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp từ các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh, đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công chức đang giữ chức vụ Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các đơn vị khi được tiếp nhận về Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ để xem xét bố trí phù hợp; đồng thời, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp không còn giữ chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành.