Nghệ An khai hội báo Xuân Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, tại TP. Vinh, hòa chung trong niềm hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nhà báo Nghệ An và đông đảo các cơ quan báo chí, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên;…

BÁO CHÍ NGHỆ AN BẮT NHỊP NHANH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

Hội báo xuân là hoạt động văn hóa trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm. Đây là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An và báo chí cả nước; đồng thời là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo công chúng báo chí; gắn kết sự đồng hành giữa báo chí và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những sản phẩm báo chí đầy tâm huyết, sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ những người làm báo.

Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội báo Xuân, khẳng định: Trong năm 2022, báo chí Nghệ An đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở ngành, địa phương; các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An ra cả nước và thế giới.

Báo chí thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thu hút đầu tư; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều tác phẩm, tác giả hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, giải báo chí các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trách nhiệm lớn, đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khẳng định vai trò, vị thế dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội”, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhấn mạnh.

Thay mặt những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Hội nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để báo chí có được nguồn lực hỗ trợ, đặt hàng của Nhà nước trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản xuất chương trình, sáng tạo tác phẩm, đảm bảo thu nhập chính đáng cho đội ngũ những người làm báo.

Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp báo chí theo đúng pháp luật; được tiếp cận sớm nhất những nguồn thông tin chính thống cung cấp cho công chúng, tránh tình trạng thông tin trên báo chí chậm hơn mạng xã hội, để báo chí tiếp tục giữ vững được niềm tin, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lòng bạn đọc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vinh dự khi về dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Nghệ An năm 2023 và trao Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khai mạc Hội báo Xuân 2023 và trao Giải búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022; đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nhà báo, cơ quan báo chí Nghệ An vào Giải búa liềm vàng toàn quốc. “Với một địa phương cách mạng như Nghệ An, sự tham gia của các nhà báo, các tác giả vào giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

Phân tích bối cảnh, tình hình của báo chí thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian qua, cũng như xu hướng thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan báo chí đang gặp phải trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến chuyển ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với báo chí tỉnh; đồng thời đánh giá cao những đổi mới rất rõ nét, sự bắt nhịp rất nhanh của báo chí Nghệ An.

Trao đổi những xu hướng báo chí mới, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đó với các cơ quan báo chí nói chung cũng như với báo chí Nghệ An nói riêng, để góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh ngày càng phát triển.

XÂY DỰNG NỀN BÁO CHÍ NGHỆ AN HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng tham dự Hội Báo Xuân 2023 và Lễ trao giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2022. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và đón chào Xuân Quý Mão 2023.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới đồng chí Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, cùng toàn thể các nhà báo, quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phân tích bối cảnh năm 2022 có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022; 27/28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của năm đạt và vượt, một số chỉ tiêu thiết lập mốc phát triển mới.

Trong những kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ngoài sự nỗ lực chung của hệ thống chính trị, có đóng góp rất tích cực của các nhà báo, các cơ quan báo chí. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của các cơ quan báo chí, nhà báo trong sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Người đứng đầu Tỉnh ủy rất hoan nghênh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân hàng năm. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, qua đó biểu dương những thành quả đổi mới của lực lượng báo chí; đồng thời là diễn đàn tạo ra phong trào thi đua giữa các nhà báo, cơ quan báo chí; cũng như là dịp giao lưu giữa các tờ báo, nhà báo với nhau, với công chúng; tạo liên kết, đồng hành giữa cơ quan báo chí với cấp ủy, chính quyền, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và với người dân.

“Tôi cảm nhận việc này là hoạt động rất tốt, rất đáng biểu dương và ghi nhận; qua đó rất mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động thường niên, truyền thống này; là nét đẹp đối với những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động này ngày càng được mở rộng về quy mô, chất lượng được nâng lên.

Bày tỏ vui mừng dự Lễ Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ, nhìn lại công tác tổ chức khá sâu sát, cụ thể, không chỉ về số lượng tác giả, tác phẩm tham gia, mà còn cả về chất lượng, lựa chọn chủ đề khá phong phú, đa dạng, nhiều tác phẩm được chuẩn bị rất công phu về cả nội dung và hình thức, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tác giả, nhà báo.

Đánh giá rất cao kết quả Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, những tác phẩm này một lần nữa khẳng định tâm huyết, sự dấn thân của các nhà báo, các tác giả vì công chúng, vì nhân dân, vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, vì danh dự nghề nghiệp, góp phần tích cực xây dựng nền báo chí trên địa bàn tỉnh giàu tính chiến đấu, nhân văn; đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí đã giúp công tác tuyên truyền, cổ vũ, định hướng dư luận, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên toàn tỉnh.

Khẳng định, tỉnh Nghệ An xác định rất rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Việc này là của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó các cơ quan báo chí, các nhà báo là một trong những lực lượng tiên phong, xung kích.

Vì trong mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền, mà còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông qua diễn đàn báo chí phát hiện những nhân tố, cách làm hay để tuyên truyền, “gạn đục, khơi trong”, lan tỏa các giá trị chân chính trong đời sống, xã hội; đồng thời, đấu tranh, phê phán những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua đó, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhận thấy để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình; để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, cống hiến.

Trên tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chính thức phát động Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2023 và mong rằng năm 2023, các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên sẽ tiếp tục tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, không ngừng tìm tòi, lựa chọn được nhiều đề tài mang hơi thở của cuộc sống vào tác phẩm, góp phần xây dựng, đổi mới quê hương, cũng như tham gia Giải.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2023 tiếp tục đổi mới, có những cách làm sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ tiêu chí, thể lệ thật sát, đúng, phù hợp để Giải được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín giải báo chí trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tạo điều kiện, phối hợp, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ các cơ quan báo chí và người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Nhân sự kiện này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ tỉnh Nghệ An, nhất là trong việc giúp đỡ cho báo chí tỉnh Nghệ An từng bước tiến lên hiện đại, chuyên nghiệp hơn nữa.

Với mong muốn góp phần mang Tết ấm đến với người nghèo và hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vận động, quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bằng đồng lương của mình để tặng quà Tết cho người nghèo với tổng số tiền là 450 triệu đồng.

Năm nay, những ấn phẩm báo Xuân 2023 sẽ được Ban tổ chức trao tặng cho Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Ban Quản Lý Phố đi bộ Thành phố Vinh, sẽ có gian hàng trưng bày ấn phẩm Báo Xuân tại phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu và Quảng trường Hồ Chí Minh.