Nghệ An khen thưởng nhóm tác giả đoạt Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Đình Đạt - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát Thanh - Truyền hình Nghệ An. Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo đã luôn quan tâm đồng hành, bám sát thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

Qua đó, tăng cường tuyên truyền, góp phần củng cố, phát huy, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc và cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng tiếp tục nỗ lực.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh giúp đất nước ta đi đến thắng lợi này, đến thắng lợi khác trong suốt chặng đường dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước hiện nay.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới có nhiều cơ hội và thách thức đan xen; công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, không phải là những đề tài dễ, đòi hỏi sự nỗ lực, nghiên cứu sâu, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm báo chí chất lượng.

Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực, sinh động những câu chuyện, sự kiện về tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong cộng đồng, dân tộc.

Những tác phẩm của các cơ quan báo chí, nhóm tác giả, tác giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An đoạt giải năm nay là con số rất nhỏ trong tổng số lượng 2.135 tác phẩm dự giải. Đây là những tác phẩm được đánh giá ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy sức mạnh đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt khác, các tác phẩm cũng đã thể hiện rõ bản sắc riêng của con người xứ Nghệ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Nghệ An, có ý nghĩa đối với các tầng lớp nhân dân và đội ngũ làm công tác Mặt trận tỉnh nhà; là món quà đặc biệt mà các cơ quan báo chí, nhóm tác giả, tác giả gửi đến đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng gửi gắm mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục đam mê, nhiệt huyết, trăn trở, sáng tạo, trau dồi “bút sắc, lòng trong” để có nhiều tác phẩm báo chí mang “hơi thở” cuộc sống; góp phần sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong cuộc sống; xứng đáng là các cơ quan báo chí, nhà báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các cơ quan báo chí, các nhà báo trong quá trình tác nghiệp để có tác phẩm báo chí xuất sắc; góp phần củng cố, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng quê hương Nghệ An phát triển.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí và đại diện các nhóm tác giả đạt giải đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức cuộc gặp mặt, biểu dương các nhóm tác giả, tác giả đoạt Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đồng thời chia sẻ và gửi gắm nhiều mong muốn đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để nghiên cứu về cách thức, hình thức tổ chức giải báo chí quy mô cấp tỉnh về “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để tiếp tục tạo sự quan tâm, động lực cho các cơ quan báo chí và các nhà báo đầu tư sâu hơn và sáng tạo hơn và có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng hơn.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 cá nhân có tác phẩm tham gia và đoạt giải tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trải qua 16 lần tổ chức và giải lần thứ XVI được phát động trong 2 năm 2023 - 2024 với tổng 2.135 bài thi hợp lệ được Ban Tổ chức giải tiếp nhận ở 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, thuộc hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Với tinh thần công tâm, khách quan, Hội đồng Sơ khảo đã tuyển chọn 110 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí đề nghị đưa vào Chung khảo để Hội đồng Chung khảo chấm, xếp hạng; trong đó có 90 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải. Bao gồm 5 giải A; 14 giải B; 29 giải C; 42 giải Khuyến khích.

Báo Nghệ An có 2 tác phẩm đoạt giải, gồm, tác phẩm “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết thời đại 4.0” của nhóm tác giả: Đức Chuyên, Thành Duy, Mai Hoa, Hữu Quân, đoạt giải B và tác phẩm “Hòa giải ở cơ sở: Kịp thời, từ gốc, việc lớn hóa nhỏ” của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Hồ Minh Quỳnh An đạt giải C.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An có 1 tác phẩm: Vai trò của Mặt trận cơ sở trong đoàn kết cộng đồng dân tộc ở Nghệ An” của nhóm tác giả: Trịnh Viên, Thạch Sơn, Mạnh Thuận, Thùy Linh, Ngọc Sơn, đạt giải C. Báo Quân khu IV có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích: “Phát huy "tại chỗ" trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.