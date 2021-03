Nghệ An: Không tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021

Ngày 5/3, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An có thông báo về việc không tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu Tỉnh năm 2021.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An tại Hội Báo Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức ở Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu Quốc Sơn

Thông báo nêu rõ: Hội Báo Xuân là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Nghệ An. Công tác chuẩn bị cho Hội Báo Xuân đã hoàn tất chu đáo mọi công đoạn. Thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Bắc và diễn biến phức tạp, ngày 31/1/2021, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An - Trưởng ban Tổ chức đã chỉ đạo ban hành Thông báo số 01 TB/HNBNA về việc hoãn tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu tỉnh Nghệ An năm 2021 ra sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được an toàn, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Nghệ An quyết định không tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu tỉnh Nghệ An năm 2021./.