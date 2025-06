Sức khỏe Nghệ An khuyến cáo người dân về quảng cáo của các cơ sở y tế ‘ma’ Người dân cần lựa chọn các cơ sở y tế có đầy đủ thông tin được công bố minh bạch, rõ ràng, được cấp phép hoạt động (Tên cơ sở; Địa chỉ; Số Giấy phép hoạt động do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp).

Ngày 9/6, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 2340/SYT-NVY về việc tăng cường quản lý và minh bạch thông tin khi đăng tải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên mạng xã hội gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An, các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, giới thiệu về các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, trong đó có không ít nội dung sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người dân, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và quyền lợi của người bệnh. Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ chưa được cấp phép, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân.

Trên mạng xã hội, hiện có rất nhiều thông tin quảng cáo, giới thiệu về các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sai sự thật, thổi phồng công dụng. Ảnh: chụp màn hình

Trước thực trạng nêu trên, Sở Y tế đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân lựa chọn các cơ sở y tế có đầy đủ thông tin được công bố minh bạch, rõ ràng, được cấp phép hoạt động (Tên cơ sở; Địa chỉ; Số Giấy phép hoạt động do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp) và có thông tin xác nhận nội dung quảng cáo.

Người dân không sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với thông tin quảng cáo không rõ nguồn gốc, thiếu cơ sở pháp lý, có yếu tố “giật tít", thần thánh hóa phương pháp điều trị, đặc biệt là các quảng cáo điều trị bệnh mạn tính, hiệu quả tốt nhất, các cam kết khỏi bệnh hoàn toàn.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập khi đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe hoặc tư vấn chuyên môn trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok, YouTube, Website...), phải đính kèm đầy đủ thông tin của đơn vị bao gồm: Tên cơ sở, Địa chỉ; Số Giấy phép hoạt động do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp; tuyệt đối không sử dụng hình ảnh, phát ngôn của bác sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo một cách gây hiểu lầm, không đúng bản chất chuyên môn.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập chỉ được quảng cáo những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo đúng quy định của Luật Quảng cáo và Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Mọi hành vi quảng cáo không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Với Công văn này, Sở Y tế Nghệ An cần sáng suốt lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ uy tín và hợp pháp. Dấu hiệu để nhận biết cơ sở này hợp pháp hay không, đó là cơ sở phải có và đăng tải đầy đủ, minh bạch thông tin, đặc biệt là Số Giấy phép hoạt động do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp.