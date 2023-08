Nghệ An kiểm soát chặt hoạt động ô tô khách, container

(Baonghean.vn) - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ô tô khách, container là quan điểm của Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 382 của Bộ Công an; Kế hoạch số 238 của Công an tỉnh.

Xử lý nghiêm

Chúng tôi theo chân tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai Kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên Quốc lộ 1A - tuyến giao thông trọng điểm, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Sau 1 ngày, tổ công tác đã phát hiện gần 30 trường hợp vi phạm, trong đó, chủ yếu lỗi chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, chở quá số người quy định...

Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu lập chốt kiểm tra trên tuyến QL1A (đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu). Ảnh: Đ.C

Theo ghi nhận, hầu hết lái xe tỏ ra đồng tình, cho rằng, vi phạm nồng độ cồn, chạy vượt quá tốc độ cho phép, tránh, vượt không đúng quy định, chở quá số người quy định... là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó, nếu liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container thì mức độ càng nghiêm trọng. Bởi vậy, việc triển khai kế hoạch tổng kiểm soát lần này là rất cần thiết, đặc biệt, đang bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cũng là thời điểm học sinh đến trường, nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông.

“Thực tế cho thấy, lực lượng chức năng kiểm tra chặt không chỉ giúp ngăn ngừa, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, mà còn góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững, tạo nên uy tín, thương hiệu cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải”, anh Nguyễn Lâm, một lái xe khách cho hay.

Còn theo một lái xe container: “Để tránh trường hợp để lọt những phương tiện chở hàng quá tải, chở container trên xe mà không sử dụng thiết bị định vị chắc chắn hoặc có sử dụng nhưng container vẫn bị xê dịch trong quá trình vận chuyển… thì việc kiểm soát, xử lý cần duy trì thường xuyên. Như vậy, mới công bằng cho tất cả các lái xe, cũng như không để dư luận quy chụp cho xe container là “hung thần”, thủ phạm làm đường sá nhanh xuống cấp…”.

Kiểm tra danh sách hành khách đi xe. Ảnh: Đ.C

Thường đối với những lái xe vi phạm thì mỗi người có một lý do để biện minh, nhưng với sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tất cả đều bị xử lý. Đơn cử trường hợp tài xế xe khách mang BKS 48B - 004xx chở quá số người quy định thì đưa ra lý do vì khách nài nỉ được đi cùng chuyến xe với người nhà đã mua vé trước đó và thống nhất nằm luồng… Còn trường hợp lái xe chở container mang BKS 43C-011xx lại cho rằng, không cố tình vượt tốc độ, nhưng do tránh xe, chưa kịp để ý biển báo…

Từ ngày 15/8- 28/8/2023, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 1.212 ca tuần tra kiểm soát, với 4.958 lượt CBCS. Theo đó đã dừng kiểm soát 2.226 phương tiện (xe ô tô kinh doanh vận tải khách, xe ô tô vận tải container), qua đó phát hiện 1.038 phương tiện vi phạm, chủ yếu các lỗi: Vi phạm về dừng, đỗ xe; chở hàng trong khoang chở khách; vi phạm tốc độ; chở quá số người quy định… Thu nộp chuyển Kho bạc Nhà nước số tiền trên 700 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 24 trường hợp.

“Không có ngoại lệ”

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cho biết: Lực lượng đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2023 của Bộ Công an, Kế hoạch số 238/KH-CAT-PC08 ngày 28/7/2023 của Công an tỉnh về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container(đợt I từ ngày 1/8 đến 14/8; đợt II từ ngày 15/8 đến 15/10).

Từ ngày 1/8, lực lượng CSGT trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, điều tra cơ bản, nắm tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến, địa bàn; đồng thời, yêu cầu chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu, bia điều khiển; tổ chức kiểm tra sức khỏe của lái xe, không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải…

Bên cạnh đó, các chủ doanh nghiệp cũng phải yêu cầu lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không sử dụng nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác; không chở quá số người quy định; không chở hàng vượt quá trọng tải, kích cỡ cho phép…

Kiểm tra giấy tờ đối với lái xe container. Ảnh: Đ.C

Từ ngày 15/8, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện như: Nồng độ cồn, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở hàng quá tải, quá khổ; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng trong khoang chở khách, chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài; tránh, vượt không đúng quy định; các lỗi vi phạm về Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, như: chở quá số người quy định; không có lệnh vận chuyển hoặc có nhưng ghi không đầy đủ thông tin; không có, không mang hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; không có giấy vận tải; không lắp camera theo quy định hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe; không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng; sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp; tự ý cải tạo phương tiện; chở container trên xe mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc chắn hoặc có sử dụng nhưng container vẫn bị xê dịch trong quá trình vận chuyển; chở hàng không có hóa đơn, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm khác.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khách. Ảnh: Đ.C

Mục đích của đợt tổng kiểm soát là nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe... Chính nhờ kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian triển khai kế hoạch tổng kiểm soát đã được kìm giữ. Từ ngày 15/8 - 28/8/2023 trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng: Quan điểm của lực lượng CSGT là kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhưng không để xảy ra tình trạng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đối với các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, cản trở, chống đối sẽ được ghi nhận lại hình ảnh để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.