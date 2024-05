Nghệ An kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Chiều 21/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Hoàng Mai. Ảnh: T.L



Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt giải ngân, như đôn đốc các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân theo tháng. Đồng thời, rà soát, kiện toàn các ban chỉ đạo để phân công các đồng chí lãnh đạo bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai tại các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉ đạo, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng.

Theo báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và theo số liệu từ hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), tính đến hết ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương; kiến nghị đề xuất với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nước ngoài cho các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành triển khai kế hoạch cụ thể.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Theo đó, kế hoạch vốn Nhà nước được Trung ương giao cho tỉnh là 37.970 triệu đồng. UBND tỉnh đã phân bổ và giao chi tiết 37.970 triệu đồng, đạt 100% cho 1 dự án (tiểu dự án 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biển đối với khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ). Tổng kế hoạch vốn được Sở Tài chính nhập dự toán qua hệ thống TABMIS đến ngày 20/5/2024 là 37.970 triệu đồng (đạt 100%). Đến nay, đã giải ngân được hơn 21,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,9%.

Quá trình triển khai, tỉnh Nghệ An gặp một số vướng mắc, khó khăn, đó là: Quy trình đàm phán, ký kết hiệp định vay, cấp ý kiến pháp lý thường kéo dài, gồm nhiều bước, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.

Các dự án sử dụng vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi vừa phải tuân thủ các quy trình thủ tục trong nước, vừa phải tuân thủ các quy định, yêu cầu của nhà tài trợ, do vậy, phát sinh nhiều thủ tục hành chính, kéo dài làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 dự án đang triển khai hiệp định vay với các nhà tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có 1 dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện trong năm 2024.

Tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến với nhà tài trợ về việc rà soát các quy trình, thủ tục để hài hòa hơn nữa giữa các quy định của nhà tài trợ và quy định trong nước; rút ngắn thời gian, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xem xét, cho ý kiến đối với công tác đấu thầu, đền bù tái định cư, chính sách an toàn đối với các dự án.

Đối với các khác biệt khác về đấu thầu, mua sắm và khung chính sách hỗ trợ, tái định cư giữa pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ, đề nghị rà soát, nghiên cứu các nhà tài trợ nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết hiệp định vay và triển khai các dự án.

Tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho Nghệ An kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2-Tiểu dự án tỉnh Nghệ An vay vốn ADB sang năm 2024; Bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị-Tiểu dự án tỉnh Nghệ An”.

Kết luận hội nghị, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo đạt được các mục tiêu giải ngân của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của giai đoạn trung hạn 2021-2025.

Bộ Tài chính sẽ rà soát báo cáo kiến nghị với Chính phủ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương; đồng thời, cùng các bộ, ngành theo dõi sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương.