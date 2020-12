Nghệ An kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 3 nội dung tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Chiều 28/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tiếp tục diễn ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ trì hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh đồng tình cao với các nội dung các báo cáo của Chính phủ được trình bày tại hội nghị; trong đó, khẳng định năm 2020 là năm hết sức khó khăn nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nước ta đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành và được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị trong tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Năm nay, Nghệ An cũng như các địa phương khác gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh chung đó, tỉnh đã chấp hành rất nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và vận dụng phù hợp với tình hình địa phương để chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả quan trọng.

Báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2020 Nghệ An đạt được 3 kết quả nổi bật. Trước hết, là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đông, biên giới dài ở cả trên bộ và trên biển, số lượng người di chuyển rất lớn, cả từ nước ngoài, vùng dịch về. Nhưng trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, tỉnh đã chấp hành rất nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Thành Duy

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đến nay Nghệ An không để xảy ra các ca nhiễm Covid -19; thực hiện công tác cách ly đạt kết quả rất cao với hơn 14.000 trường hợp cách ly tập trung tại 34 điểm cách ly.

Mặc dù khó khăn, song Nghệ An ưu tiên nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19, trong đó, đã bố trí toàn bộ phần ngân sách dự phòng 3 cấp trong năm 2020 để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 và hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Năm 2020, Nghệ An phấn đấu và đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 4,45% và cho cả giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) là 7,2%; Thu ngân sách năm nay cũng đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với dự toán được Trung ương giao; tăng 5,1% so với dự toán được HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt kết quả rất tích cực; đến thời điểm này đã giải ngân được 80% số vốn đầu tư công.