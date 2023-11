Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Vietcombank Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -“Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới – Bền vững – Nhân văn” là 5 giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Vietcombank chi nhánh Nghệ An, góp phần quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp toàn diện và phát triển bền vững.

Phát huy 5 giá trị văn hóa cốt lõi

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chi nhánh Vietcombank Nghệ An là giành được niềm tin, sự tín nhiệm của khách hàng. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh Vietcombank Nghệ An luôn tâm niệm phải hết mình phục vụ, tư vấn kịp thời cho khách hàng bằng sự nhiệt thành và đầy trách nhiệm. Chính nguyên tắc “đã nói là làm” của cán bộ Vietcombank đã làm nên chữ “tín” cho Vietcombank.

Là bộ phận tiếp nhận, xử lý thắc mắc, khiếu nại, phản ánh của khách hàng về giao dịch của khách hàng và sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank, chi nhánh đã xây dựng “Phòng Dịch vụ khách hàng” làm mô hình điểm về văn hóa doanh nghiệp.

Nhân viên của Ngân hàng Vietcombank Nghệ An đang tư vấn với khách hàng. Ảnh: P.V

Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng và đối tác để hiểu đúng khách hàng cần gì, để cùng chia sẻ và tư vấn tận tình nhằm đạt được sự thỏa mãn cao nhất của khách hàng. Bởi vậy, mỗi cán bộ, nhân viên đều không chỉ chuẩn mực trong hình ảnh, diện mạo bên ngoài mà quan trọng hơn là chuẩn mực trong xử lý công việc, trong hành vi ứng xử với mục tiêu tất cả vì khách hàng. Bà Phạm Thị Hoài Thu – Phó giám đốc Chi nhánh Vietcombank Nghệ An

Phát huy sức sáng tạo, sáng kiến của nhân viên là một phần của văn hóa Vietcombank. Vì vậy, chi nhánh Vietcombank Nghệ An luôn sẵn sàng đổi mới, luôn hướng đến cái mới, hiện đại và văn minh. Nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, ngành, địa phương và cả nước.

Trong đó, sáng kiến “Mở rộng tiện ích Tra cứu Hóa đơn đã được cho vay tại các tổ chức tín dụng trên Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC)”, do nhóm tác giả chi nhánh Vietcombank Nghệ An thực hiện là giải pháp công nghệ để giúp mở rộng các tiện ích của CIC, cũng như hỗ trợ các tổ chức tín dụng kiểm soát tốt hơn việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Sáng kiến này cũng đã bổ sung thêm tiện ích “Tra cứu thông tin Hóa đơn” trên Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) giúp thu thập các thông tin về hóa đơn khách hàng sử dụng trong quá trình nhận nợ. Ngoài ra, đối với các hồ sơ nhận nợ có nhiều hóa đơn, hệ thống có thể cho phép nhập liệu hóa đơn theo lô, tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình tác nghiệp.

“Tin cậy”, “Chuẩn mực” và “Sẵn sàng đổi mới” là 3 trong 5 giá trị cốt lõi mà Vietcombank nói chung và chi nhánh Nghệ An nói riêng luôn giữ vững suốt thời gian qua. Đến nay, đảng viên và người lao động tại chi nhánh đã cam kết thực hiện 5 giá trị 10 hành vi văn hóa Vietcombank trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Vietcombank Nghệ An trao quà hỗ trợ học sinh nghèo ở các huyện miền núi cao. Ảnh: P.V

Trong quá trình thực hiện, đảng viên, người lao động tại chi nhánh Vietcombank Nghệ An thường xuyên được giáo dục phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của ngân hàng; mỗi cá nhân ý thức được vai trò, vị trí của mình trong bộ máy Vietcombank để có cách ứng xử phù hợp nhất. Đảng ủy chi nhánh luôn chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các bộ tiêu chuẩn của Vietcombank để chủ động nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; nghiêm túc trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của chi nhánh. Đặc biệt, Đảng ủy luôn chú trọng công tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của Vietcombank để tạo dựng được uy tín, hình ảnh tốt đẹp của Vietcombank đối với đối tác, bạn hàng.

Xây dựng Văn hóa Vietcombank trong kỷ nguyên số

Đối với ngân hàng, quá trình chuyển đổi số sẽ phải gặp một số khó khăn trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng văn hóa ngân hàng trong kỷ nguyên số cần có sự thống nhất trong từ trụ sở chính tới các chi nhánh, được xem là chiến lược phát triển của ngân hàng và có sự triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Những năm qua, Vietcombank Nghệ An đã triển khai nhiều dịch vụ và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để hỗ trợ khách hàng giao dịch thuận lợi. Ảnh: P.V

Việc hoàn thiện văn hóa số sớm sẽ giúp ngân hàng nâng cao được vị thế cũng như nâng tầm cạnh tranh so với các ngân hàng khác trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra. Tại chi nhánh Vietcombank Nghệ An, Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng xác định, trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, con người sẽ là yếu tố trung tâm, vì vậy, đơn vị luôn quan tâm đến chất lượng nhân sự, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ kế cận có đủ khả năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phức tạp hơn của Vietcombank Nghệ An trong các giai đoạn tiếp theo.

Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên số phải phù hợp với mức độ chuyển đổi số của ngân hàng. Tại chi nhánh đã và đang tạo điều kiện tối đa cho nhân viên trong việc cải thiện kỹ năng, chuyên môn để phù hợp với yêu cầu đề ra của kỷ nguyên số.