Nghệ An: Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích

(Baonghean.vn) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã khép lại, nhìn lại chặng hành trình vừa qua, tuổi trẻ Nghệ An có quyền tự hào khi những chương trình, chiến dịch đã thực sự tạo nên những dấu ấn quan trọng trong công tác tình nguyện. Đây cũng là những hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đang cận kề.

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ lên đến 2.784 trường hợp. Đây là một thực tế đáng báo động, bởi được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.