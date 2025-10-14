Pháp luật Nghệ An kiên quyết xóa lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt Trước thực trạng mất an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt không phép, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt xóa bỏ các lối đi tự mở, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ – vốn đã bước vào giai đoạn cuối. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân và đảm bảo vận hành thông suốt tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Nhiều lối đi tự mở được xóa bỏ

Sáng 3/10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II, Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh và UBND xã Trung Lộc tổ chức rào chắn, xóa bỏ hoàn toàn hai lối đi tự mở tại Km304+575 và Km305+315 trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Đóng lối đi tự mở tại địa bàn xã Trung Lộc. Ảnh: PV

Đây là hai điểm giao cắt đường sắt từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, được xem là điểm đen về mất an toàn giao thông. Trong đó, lối đi tự mở tại Km304+575 từng ghi nhận vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 11/3/2024, khi tàu khách SE8 va chạm với xe đầu kéo BKS 37H-056.76 kéo theo rơ moóc chở cát BKS 37R-047.39, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt trong nhiều giờ.

Ngay sau vụ việc, đơn vị quản lý đường sắt đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp như đặt khối bê tông, thu hẹp mặt đường để hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, một số đối tượng đã sử dụng phương tiện cơ giới để dịch chuyển các khối bê tông, mở rộng mặt đường lên hơn 3 mét. Hằng ngày, xe ô tô kéo theo rơ moóc vẫn ngang nhiên qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Dù ngành đường sắt, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã nhiều lần phối hợp xử lý, tuyên truyền, song tình trạng vi phạm vẫn tái diễn. Người dân vẫn tùy tiện đi lại qua đường sắt bằng xe máy, ô tô, thậm chí đi bộ mà không chú ý quan sát khi tàu đến gần.

Tại buổi xóa rào chắn lối đi tự mở sáng 3/10, nhiều người dân bày tỏ tâm tư khi mất đi con đường từng phục vụ việc đi lại và sản xuất hằng ngày. Tuy nhiên, phần lớn đều hiểu và ủng hộ việc xóa bỏ lối đi trái phép để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Ông Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Trung Lộc, chia sẻ: “Chúng tôi biết đây là lối đi tự mở, không hợp pháp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nên việc đóng lại là hoàn toàn đúng đắn. Dù đi lại có bất tiện hơn, nhưng vì sự an toàn chung, chúng tôi đồng tình”.

Xóa lối đi tự mở tại địa bàn xã Trung Lộc. Ảnh: PV

Cũng tại xã Trung Lộc, tại vị trí Km304+820, lực lượng chức năng đã thu hẹp mặt đường, chỉ cho phép người đi bộ và xe máy lưu thông tạm thời. Sau khi tuyến đường gom dân sinh hoàn thành, lối đi này cũng sẽ bị đóng hoàn toàn, đúng theo quy hoạch và tiêu chuẩn an toàn.

Song song với việc rào chắn, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an xã Trung Lộc đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua đường ngang có chắn tự động tại Km305+888 (lý trình QL1A Km447+570), đảm bảo giao thông thuận tiện và an toàn. Ban ATGT tỉnh cũng kiến nghị Khu Quản lý đường bộ II xem xét điều chỉnh nối liền dải phân cách và tổ chức lại giao thông tại vị trí Km447+750 trên Quốc lộ 1A để hỗ trợ người dân sau khi các lối đi không phép bị xóa bỏ.

“ Trong tháng 10 này sẽ tiếp tục rào đóng, xóa bỏ lối đi tự mở tại Km260+380 tại xã Quỳnh Sơn và lối đi tự mở tại Km265+470 tại xã Quỳnh Lưu. Việc rào chắn, đóng vĩnh viễn các lối đi tự mở qua đường sắt là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng người dân. Hoạt động này nằm trong Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban sẽ đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, phân loại và khóa danh mục lối đi tự mở, kiên quyết không để phát sinh thêm. Đồng thời, sẽ ban hành “quy chế phối hợp 3 bên” giữa chính quyền địa phương – đơn vị hạ tầng – công an, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng xã/phường trong công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Theo nguyên tắc “đủ điều kiện là đóng ngay”, những lối đi tự mở có nguy cơ cao sẽ bị rào chắn vĩnh viễn, thu hẹp khẩn cấp hoặc bố trí cảnh giới tạm thời trước khi làm hàng rào kiên cố. Các hành vi tự mở hoặc tái mở lối đi sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí chuyển hồ sơ xử lý hình sự nếu đủ căn cứ. Ông Phan Huy Chương – Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 171 điểm giao cắt đường bộ đường sắt. Trong đó có 73 đường ngang các loại (23 đường ngang có gác; 37 đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động; 13 đường ngang biển báo); 98 lối đi tự mở (hiện đã đóng được 2 lối, 1 lối đi đã thu hẹp).

Thực tế này đang khiến nhiều người lo ngại, bởi nguy cơ tai nạn tại các điểm giao cắt, đặc biệt là lối đi tự mở vẫn luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mới đây, sáng sớm ngày 5/10, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại đường ngang dân sinh không có rào chắn, thuộc khối Vinh Mỹ, phường Trường Vinh (trước đây là phường Vinh Tân), tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 37K-540.xx khi băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến xe bị lật ngửa, hư hỏng nặng. Rất may, không có thiệt hại về người. Người dân cho biết, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự do không có barie. Việc thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn khiến đường ngang này trở thành điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng sớm 5/10. Ảnh: CSCC

Trước đó, một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào lúc 5h38’ sáng 15/8/2025. Vào thời gian trên một người phụ nữ đi xe máy BKS 37 K5-060.xx hướng từ xã Trung Lộc, Nghệ An (Nghi Long cũ) lên Quốc lộ 1A. Khi qua đường ngang dân sinh tại đoạn đường tiếp giáp với đường N5 thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, người phụ nữ đi xe máy bị đoàn tàu khách số hiệu NA1, chạy hướng Hà Nội - Vinh tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy bị hư hỏng nặng, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà T.T.Q. (SN 1969, trú phường Cửa Lò, Nghệ An).

Thực tế, việc xóa bỏ các đường dân sinh giao nhau với đường sắt không dễ vì liên quan nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông tại các giao cắt đường bộ - đường sắt, nhất là tại các lối đi tự mở và thực hiện đúng tiến độ đề ra theo Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2025 là năm cuối thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg), tỉnh Nghệ An đang tăng tốc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở còn tồn tại. Thời gian không còn nhiều, nên việc đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ các lối đi trái phép là hết sức cấp thiết, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và tuyến đường sắt vận hành thông suốt.

Cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang, đồng thời hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường gom trước khi đóng các lối đi tự mở không hợp pháp…

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương thống nhất phương án xóa các lối đi tự mở trên địa bàn xã Trung Lộc. Ảnh: PV

Liên quan vấn đề này, tại Công văn số 7392/UBND-NC ngày 25/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 2549/ĐS-ANAT ngày 22/7/2025.

Cụ thể, tiếp tục duy trì, triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức cảnh giới, tập huấn nghiệp vụ cho người của địa phương cử ra làm nhiệm vụ cảnh giới và trang cấp dụng cụ phục vụ công tác cảnh giới; cắm biển báo “chú ý tàu hỏa”; rào thu hẹp lối đi tự mở, cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới đường bộ; xây dựng gờ giảm tốc; làm êm thuận bề mặt lối đi tự mở…

Các địa phương, cơ quan chức năng phối hợp với Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các lối đi tự mở không cần chờ xây dựng đường gom; đồng thời phối hợp với Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh rà soát và kết nối tín hiệu đảm bảo an toàn, chống ùn tắc tại các điểm giao cắt cần thiết.

Chính quyền cấp xã và lực lượng công an cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng đường sắt. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường sắt trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận thức và chấp hành nghiêm túc.

Như vậy, việc xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà là bước đi cần thiết và cấp bách trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, để giải pháp này thực sự phát huy hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Chỉ khi an toàn được đặt lên hàng đầu, tai nạn đường sắt mới có thể được ngăn chặn một cách hiệu quả.