Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao

Vượt qua khó khăn, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng của Nghệ An đạt 1.800 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Khó khăn chồng chất

Thời gian qua, lạm phát và việc thắt chặt chi tiêu ở các quốc gia trên thế giới khiến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước này giảm. Đối với thị trường Trung Quốc, chính sách thắt chặt kiểm soát về hàng nông sản, thực phẩm; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ, đá ốp lát nhưng hiện nhu cầu tiêu dùng giảm, nhiều mặt hàng đưa vào danh sách phòng vệ thương mại. Trong khi đó, thị trường châu Âu áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát tăng, các tiêu chuẩn và quy định ngày càng khắt khe, các biện pháp mới về môi trường, chống phá hoại rừng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp,…

Sản xuất tại Công ty TNHH dệt may Sangwoo ở Khu Công nghiệp VSIP, Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Từ ngày 1/1/2025, Hoa Kỳ đã triển khai một loạt biện pháp thuế quan mới nhằm điều chỉnh cán cân thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia, trong đó, chính sách thuế nhập khẩu đối đẳng được xem là trọng tâm. Từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, căng thẳng thương mại có dấu hiệu leo thang. Một số sản phẩm xuất khẩu của tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thông tin về sắc lệnh thuế này.

Chẳng hạn, mặt hàng hoa quả chế biến và nước ép hoa quả đi Hoa Kỳ giảm mạnh (60-70%). Tháng 4 và tháng 5, xuất khẩu dăm gỗ giảm mạnh, nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ từ thị trường Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của thông tin về lệnh áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Giá dăm cũng có xu hướng giảm, mặt hàng tinh bột sắn bị tồn kho, xuất khẩu giảm do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm.

Sản phẩm gỗ ghép thanh Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu đạt chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Văn Trường

Hay mặt hàng thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn (là thành phần quan trọng trong sản xuất module pin năng lượng mặt trời) của Công ty TNHH Công nghệ Runergy PV, nếu như năm 2024 xuất khẩu đạt kim ngạch trên 74 triệu USD, thì nay đang gặp khó khăn về xuất khẩu do chính sách của Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ, kể từ ngày 9/6, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế chống bán phá giá từ 52 – 271% và thuế chống trợ cấp từ 68 – 542% với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu giảm đáng kể, công ty phải cắt giảm nhân sự, hiện đang chờ chính sách mới từ Hoa Kỳ cũng như các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời từ Thái Lan, Trung Quốc tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới cho sản phẩm.

Trong khi đó, sản phẩm địa phương đa dạng nhưng quy mô sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ; đặc biệt một số mặt hàng nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường nước ngoài và tiêu chuẩn vào hệ thống phân phối bản lẻ có uy tín trong nước cả về số lượng, chất lượng, quy cách sản phẩm…

Xuất khẩu vượt khó tăng khá

Để đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tổ công tác chỉ đạo tăng trưởng lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2025 của tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực. Đó là: Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động; Tập huấn nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; Tập huấn về Quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; Tham mưu tỉnh xây dựng Nghị quyết hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đưa ra các chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu.

Đặc biệt, vừa qua, liên quan đến chính sách tăng thuế quan của Mỹ, Sở Công Thương đã nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp có hàng hoá xuất khẩu trực tiếp sang Hoa Kỳ, ảnh hưởng về lệnh áp thuế đối với việc xuất khẩu của doanh nghiệp: An Sơn Stone, May Minh Anh, Nafoods, Frescol Tuna, Kido Vinh, Luxshare, Thanh Thành Đạt… Tổ chức Tọa đàm trực tuyến của doanh nghiệp Nghệ An với Thương vụ - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại cùng các Việt Kiều, chuyên gia và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ nhằm cập nhật tình hình các chính sách mới trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, tham mưu triển khai các nhiệm vụ nhằm cảnh báo doanh nghiệp về việc Hoa Kỳ cũng như các nước tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Đồ họa: Hữu Quân

Nhờ các giải pháp thiết thực đó, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 6/2025 đạt 339 triệu USD; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đạt 1.800 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 6/2025 đạt 200 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt 1.324 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2024. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá, điển hình như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 110,98%; hàng dệt may tăng 35,64%; giày dép các loại tăng 105%, dây điện và cáp điện tăng 18%;...

Hàng hóa trong 6 tháng được xuất khẩu sang 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các thị trường tiêu biểu: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,...

Hàng hóa xuất nhập qua cảng cửa Lò. Ảnh: TH

6 tháng đầu năm 2025, một số dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất ổn định như: Luxshare công suất trên 100 triệu sản phẩm, ước kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD; Công ty TNHH Goertex Vina công suất khoảng 381 triệu sản phẩm/năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 500 triệu USD; Công ty Everwin Precision Việt Nam có công suất thiết kế của dự án 270 triệu sản phẩm/năm, kim ngạch ước đạt 400 triệu USD; Dự án Jianyin sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Giai Âm tại KCN WHA; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Gia Nhật của Công ty TNHH Gia Nhật Plastic Việt Nam với công suất 109,2 tỷ sản phẩm/năm và một số dự án khác dự ước xuất khẩu 100 triệu USD (Emtech, BSE, Sonix Vina,)...

Tuy nhiên, tình hình thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, khó lường. Doanh nghiệp của tỉnh đa số quy mô nhỏ, khả năng thích ứng, năng lực cạnh tranh thấp; công nghiệp hỗ trợ còn yếu, thiếu các dự án động lực, tạo đột phá, làm đầu tàu để dẫn dắt, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Tốc độ phát triển có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Mục tiêu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.500 triệu USD/mục tiêu Nghị quyết đại hội 1.765 triệu USD, tăng 21,62% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4.000 triệu USD/mục tiêu NQ 1.295 triệu USD, tăng 24,75 so với năm 2024; đạt mục tiêu giao tại Đề án Phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.