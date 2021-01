Nghệ An: Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 1.871 triệu USD

Năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có hoạt động xuất, nhập khẩu và công tác thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Năm 2020, Cục đã làm thủ tục cho 374 doanh nghiệp (tăng 38 doanh nghiệp so với năm 2019) với tổng số 35.798 tờ khai, tăng gần 25,6% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 1.871 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Lãnh đạo Cục Hải quan Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã quyết liệt triển khai các giải pháp: Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho các chi cục phù hợp với thực tế hoạt động xuất, nhập khẩu tại các đơn vị.



Thực hiện tốt công tác tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với 4.252 tờ khai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ giải quyết xử lý nhanh tại Chi cục và Phòng Nghiệp vụ. Trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực hiện thu thuế 24/7 thông qua các ngân hàng thương mại và kho bạc.

Trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư dự án trong các khu công nghiệp và tại các địa bàn ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, Cục tăng cường thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại các chi cục trực thuộc bằng cách tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và xây dựng mối quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp...



Hải quan Nghệ An tuần tra trên biển. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2021, dự báo nguồn thu NSNN rất khó khăn và sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác thu thuế XNK, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; quản lý chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương; Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cho các doanh nghiệp để đẩy nhanh thủ tục xuất, nhập khẩu, góp phần tăng nguồn thu nộp ngân sách; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma túy; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19...

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan Nghệ An đã trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua