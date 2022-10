Nghệ An: Liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ pháo nổ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ pháo nổ.

Chiều 27/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên đường Quốc lộ 7 tại địa phận bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã kiểm tra phát hiện xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC mang BKS 29C-450.60 kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu DOOSUNG mang BKS 29R-506.19 do Nguyễn Văn Ân (SN 1993), trú tại xóm 10, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc điều khiển.

Tổ công tác phát hiện trong buồng lái xe đầu kéo tài xế tàng trữ 6 khối pháo loại 36 quả, 2 quả pháo ông sư và 1 gói pháo bi, tổng khối lượng 10,2kg. Tài xế khai nhận là mua số pháo nói trên trong phiên chợ ở nước ngoài rồi mang về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tương Dương xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 26/10, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường ven sông Lam. Khi đến khu vực bãi rác thuộc khối Hải Nam, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi mô tô mang BKS 37S1-075.92, phía trước giá xe kẹp một thùng carton, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, khi nam thanh niên mở thùng carton thì phát hiện bên trong chứa 10 hộp hình lập phương, có nhiều màu sắc, có dòng chữ nước ngoài (nghi là pháo nổ).

Ngay lập tức, đối tượng được mời về Công an thị xã Cửa Lò để làm việc. Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Võ Văn Khánh (SN 1995), trú khối Hải Nam, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. 10 hộp hình lập phương nói trên là pháo nổ mà Khánh mua về để sử dụng vào dịp Tết.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã ra quyết định tạm giữ Võ Văn Khánh để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.