Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 900 kg pháo nổ

Không chỉ thừa hưởng nhan sắc của "nữ hoàng ảnh lịch", 2 cô con gái của Diễm My 6X còn có thành tích học tập nổi trội ở Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng.

Một quan chức Mỹ cho biết, ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước.

(Baonghean.vn) - Không còn là cuộc chơi của các doanh nghiệp địa phương, bất động sản Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thị trường có sự xuất hiện của những ông lớn địa ốc. Bất động sản nghỉ dưỡng tại Nghệ An được ví như “viên ngọc thô” chờ được mài giũa.

(Baonghean.vn) - Tối 23/8, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Tuyên dương, trao thưởng học sinh 140 đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

(Baonghean.vn) - U15 Sông Lam Nghệ An vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, với thành tích toàn thắng. Đây cũng là lần thứ 4 đội bóng xứ Nghệ đoạt cúp Vàng, san bằng kỷ lục mà PVF lập được trước đó. Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An trao thưởng 300 triệu đồng cho nhà Vô địch U15 Sông Lam Nghệ An.