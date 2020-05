Nghệ An mở 'chiến dịch' quảng bá, xúc tiến du lịch hậu Covid-19

Trong đó, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức duy trì, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường các clip, phóng sự, bài viết quảng bá về quê hương, con người, điểm đến và văn hóa Nghệ An. Đồng thời, phát động chương trình quảng bá thông qua hình ảnh nhằm lan tỏa trên mạng xã hội về Nghệ An – điểm đến an toàn và khác biệt.