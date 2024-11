Kinh tế Nghệ An mở rộng cơ hội kết nối, giao thương sản phẩm Việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi giúp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong, ngoài nước.

Sản phẩm OCOP tìm cách tiếp cận thị trường

Nhận thấy tiềm năng từ đất nông nghiệp và nông sản Việt, đặc biệt là ngũ cốc, tháng 8 năm 2020, anh Hoàng Xuân Tuấn và chị Phan Thị Liên bắt tay sáng lập thương hiệu ngũ cốc dinh dưỡng Hadalifa tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (nay là Công ty TNHH Dinh dưỡng Hadalifa).

Hiện nay, công ty liên kết với các hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu sạch 240 ha đảm bảo chủ động nguyên liệu, được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn nông sản sạch tại các huyện trong tỉnh. Năm 2023, sản phẩm bột ngũ cốc Hadalifa của doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP. Năm 2024 ngũ cốc Hadalifa được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

9 tháng đầu năm 2024 doanh thu của công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 9 lao động, với thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm bột ngũ cốc Hadalifa tiếp cận thị trường Thái Lan. Ảnh: T.H

Để sản phẩm OCOP đến được với người tiêu dùng, mở rộng thị trường, doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hội chợ trong cả nước, xúc tiến tìm kiếm thị trường nước ngoài như Thái Lan, Nga,... Chị Phan Thị Liên - Giám đốc công ty chia sẻ: "Việc tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung - cầu là cơ hội để chúng tôi quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng. Do đó, cứ có cơ hội là chúng tôi tìm hiểu để tham gia. Nhờ đó, sản phẩm tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng, mở rộng thị phần, góp phần đưa sản phẩm sạch, chất lượng đến người tiêu dùng".

Điều đáng ghi nhận là nhiều doanh nghiệp không ngừng nâng chất lượng sản phẩm, đầu tư bao bì, nhãn mác, tìm kiếm thị trường đầu ra. Nắm bắt được xu thế vận động đó, các cơ quan, tổ chức liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa, thực hiện các phiên chợ hàng Việt.

Nhiều sản phẩm OCOP Nghệ An có mặt tại các sự kiện trong ngoài tỉnh. Ảnh: T.H

Mới đây, trong 3 ngày (28-30/10), tại huyện Tương Dương, Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Tương Dương tổ chức phiên chợ nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP. Phiên chợ đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm. Với quy mô 25 gian hàng, trong đó, huyện Tương Dương có 10 gian hàng, các gian hàng còn lại đến từ các địa phương trong tỉnh như: Diễn Châu, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông. Đây là dịp để các đơn vị giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị.

Trước đó, để tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, ngày 25/10, UBND TP. Vinh đã tổ chức sự kiện Kết nối cung – cầu hàng hóa. Sự kiện này đã thu hút 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP, với 200 mặt hàng được trưng bày ở các gian hàng dọc 2 bên phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (TP. Vinh). Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của TP. Vinh và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; đưa sản phẩm vào hệ thống các siêu thị, nhà phân phối, đơn vị cung ứng trên địa bàn.

Rượu mú từn - sản phẩm OCOP của Nghệ An được trưng bày tại siêu thị. Ảnh: T.H

“ Đến nay, 124/403 sản phẩm OCOP; 27/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản. Sản phẩm hàng sản xuất trên địa bàn đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như BigC, MM Mega Market, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, Maxi Mart… và hệ thống các cửa hàng thực phẩm, bách hóa thuộc các cơ sở như: Công ty CP Biển Quỳnh (12 sản phẩm), Công ty Bún sạch Thanh Phúc, Công ty Bánh đa Lương Sơn (3 sản phẩm), Công ty Dược liệu Pù Mát (13 sản phẩm), Cơ sở bánh kẹo Đô Lương (3 sản phẩm), Lạc sen của Công ty Nông, lâm sản Sỹ Thắng (2 sản phẩm), Cam Vinh Kỳ Yến của Công ty CP Trạng trại Phủ Quỳ…

Tăng cường kết nối giao thương

Lâu nay, hình ảnh các công ty, doanh nghiệp như: Công ty TNHH Dinh dưỡng Hadalifa, Công ty CP C&G food, Công ty CP Thủy sản Nghệ An, Công ty TNHH XNK Thảo dược Hằng moon, Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương… không còn xa lạ với người tiêu dùng. Các sản phẩm OCOP do đại diện công ty, doanh nghiệp của Nghệ An trưng bày, giới thiệu tại sự kiện đã mang lại sự phong phú, đa dạng các sản phẩm; thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước.

Sản phẩm nông sản Nghệ An có mặt tại hội chợ Fine food- Australia. Ảnh: T.H

Tại các sự kiện, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối trong nước và nhà phân phối nước ngoài có cơ hội gặp gỡ các chủ thể OCOP uy tín để mở rộng, đa dạng nguồn hàng thu mua.

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho biết: Thời gian qua, chúng tôi tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước và các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức gian hàng trưng bày hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng trong chuỗi sự kiện hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Xây dựng kế hoạch tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại địa bàn huyện; Tổ chức đoàn doanh nghiệp Nghệ An tham gia hoạt động kết nối giao thương tại các hội chợ lớn trong nước.

Doanh nghiệp Nghệ An trăn trở đưa hàng hóa tiếp cận thị trường Nga. Ảnh: T.H

“Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương, tổ chức làm việc, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và tình hình thu hoạch, tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn để kịp thời đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cung cấp thông tin phục vụ kết nối tiêu thụ nông sản. Các hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp khi tham gia trưng bày sản phẩm đều mong muốn được kết nối, lựa chọn sản phẩm đưa vào kệ hàng của các siêu thị lớn. Qua đó, tăng thị phần, doanh thu, mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng”, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương chia sẻ.

Ngoài ra, Sở Công Thương tổ chức các Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp tại Houston, Texas (Hoa Kỳ); tổ chức đoàn công tác tham dự chương trình kết nối giao thương và Hội chợ tại Phnompenh -Campuchia và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu trong và ngoài nước: Gian hàng của tỉnh và tham gia chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” tại TP. Hồ Chí Minh và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, phát triển xuất, nhập khẩu khu vực miền Trung tại Đà Nẵng…

Lãnh đạo Sở Công Thương cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản Việt Nam tại các trung tâm thương mại ở các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tháng 10/2024. Ảnh: T.H

Đối với các sản phẩm công nghiệp dệt may, ngành tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp xúc với các tham tán thương mại để mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ,… Ghi nhận tại một số doanh nghiệp như: Minh Anh Kim Liên, Hi-Tex, Sangwoo, Woin Vina,... đã có những tín hiệu tích cực về đơn hàng tăng những tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, hiện nay, cùng với tăng cường hoạt động kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tập trung khai thác tốt thị trường nội địa, ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại trong các hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai có hiệu quả các nền tảng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động xúc tiến thương mại trong tình hình mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại mới thông qua môi trường mạng, chuyển đổi số, tham gia hiệu quả hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.