Nghệ An: Mưa 'vàng' cứu hạn cho cây trồng

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa và to. Trận mưa này được xem là “mưa vàng, mưa bạc” khi cứu hạn cho cây trồng, giúp người dân đỡ công tưới, đỡ chi phí tiền dầu, tiền điện…

Chiều 23/6, ở một số địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to. Điển hình như các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông... Sau thời gian dài nắng nóng, trận mưa này được xem là "mưa vàng, mưa bạc" bởi sau khi có mưa, nhiệt độ hạ xuống, đất thấm nước, cây trồng được giải hạn.

Ông Lương Văn Viên, hộ trồng chè ở xã Thanh Mai (Thanh Chương) cho biết: "Sau thu hái, cây chè đang cần dưỡng sức, phục hồi. Vậy nhưng nắng nóng gay gắt kéo dài trong 10 ngày qua khiến 10ha chè gặp hạn nặng, nhiều diện tích chè lá đã cháy sém. Chúng tôi phải liên tục bơm tưới, tủ rơm, phủ lót màng nhựa giữ ẩm cho cây chè song vẫn rất lo chè chết cháy. May mà trời mưa to, mưa kéo dài từ 12h30 đến 16h đã giúp đất "no" nước, cây chè được tưới tắm, nhiệt độ giảm, cắt được đợt hạn kéo dài".

Anh Võ Văn Quý - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương) cho biết: “Toàn xã có gần 560ha chè kinh doanh, trong đó, chủ yếu đường điện chưa đến tận nơi nên thời gian nắng hạn, bà con phải sử dụng máy nổ để vận hành bơm tưới, giá dầu liên tục tăng cao nên bà con rất tốn kém. Trận mưa to chiều nay đã cung cấp nước kịp thời cho cây trồng, mang lại nguồn tưới dưỡng quý giá giúp cây chè nhanh hồi phục sau khi thu hái".

Không chỉ Thanh Chương, mà một số vùng ở Anh Sơn cũng đã xuất hiện mưa to, kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã góp phần hạ nền nhiệt, cung cấp nguồn nước và độ ẩm cho đất, có tác dụng ngăn hạn, chống nóng cho cây trồng.

Ông Phạm Văn Ngọc, một hộ trồng cam ở xã Khai Sơn (Anh Sơn) cho biết: “Cam là loại cây trồng có khả năng chịu hạn kém, mùa hè là giai đoạn để cây phát triển, tích nước trong quả nên nếu không đủ nguồn nước tưới dưỡng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và sản lượng. Trận “mưa vàng” chiều nay đã kịp thời “giải nhiệt” cho hàng nghìn gốc cam của gia đình. Sau trận mưa này, cam, bưởi sẽ phát triển tốt hơn và đảm bảo được năng suất cuối vụ".

Ngoài giúp cây ăn quả và hoa màu phục hồi, trận mưa chiều nay cũng giúp nhiều địa phương có đủ nước để khép kín vụ hè thu, giúp diện tích rừng và đất lâm nghiệp giảm nguy cơ cháy rừng sau đợt nắng nóng kéo dài. Đồng thời, bổ sung nguồn nước dự trữ cho ao hồ, kênh, mương.

Chị Nguyễn Thị Lan, nông dân xã Thanh Mai (Thanh Chương) cho biết: "Mưa xuống, có được nguồn nước tự nhiên giúp lúa được tưới dưỡng, ngấm đồng nên cây lúa có "đà" để phát triển. Nhiều diện tích rau màu, cây ngô cũng sẽ phát triển nhanh hơn".

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn cho biết: "Nắng nóng kéo dài đã khiến cho hơn hàng nghìn ha cam, chè, hàng trăm ha lúa, hoa màu trên địa bàn bị ảnh hưởng, một số địa phương chưa khép kín diện tích hè thu do thiếu nước. Do đó, trận mưa chiều nay rất quý giá, góp phần làm ẩm đất, cứu hạn cho cây trồng, giúp cây cam trong thời kỳ rộ quả có nước để dưỡng cây, cây chè sau thu hái có điều kiện phục hồi, kênh mương tích nước để khép kín diện tích sản xuất hè thu”.